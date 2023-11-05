Вулиці Дзержинського та Менжинського: чому їх більше немає в Одесі

Щодо останнього, Михайло Стельмах унікальний тим, що був чотири рази депутатом Верховної Ради СРСР, та Героєм Соцпраці, не членуючи при цьому в КПРС.

Ким же були ті двоє громадян, чиї прізвища в заголовку?

Фелікс Едмундович Дзержинський весь період існування СРСР був «іконою» як творець «караючого меча пролетаріату» та чекіст №1 (Всеросійська надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією та саботажем – ВНК).

Хто такі Дзержинський та Менжинський

У радянській школі було в обов’язковій програмі вивчення поради Маяковського «юнакові, який обмірковує, робити б життя з кого, скажу: не замислюючись, роби його з товариша Дзержинського». А тепер я скажу: у нас у Херсоні вже через 10 років після здобуття Україною незалежності перед будівлею облУСБУ красувався гранітний бюст «залізного Фелікса» (як називали Дзержинського), і багато співробітників «контори» називали себе чекістами. А перед мерією періодично виникали двополярні маніфестації: активісти та компартійці вимагали знести/не чіпати погруддя кровопивці/велику людину.

Ну а В’ячеслав Рудольфович Менжинський після смерті Дзержинського у 1926 році очолив ОГПУ (об’єднане державне політичне управління, яке у 1922 році трансформувалася ВНК). Персона він не така «гучна», як його попередник.

Для зручності писатиму ФЕД (так називався радянський фотоапарат, який, «злизавши» все з німецької Leica, почали 1934 року випускати у дитячій трудовій комуні ім. Дзержинського у Харкові). Так ось, народився ФЕД у 1877 році в Дзержиновому – родовому маєтку небагатого шляхтича, зараз це мінська область білорусі.

З 18 років у політиці, підпільна прізвисько «Астроном». З 1897 почалася незліченна кількість арештів і відсидок, були й вдалі пагони з каторги. Матерiв, зростав по партійній лінії, до початку 1917 року був обраний до Секретаріату ЦК ленінської РСДРП. Брав активну участь в організації жовтневої революції.

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Право розстрілу для ЧК надзвичайно важливе

Вже у грудні 1917-го ФЕД очолив створену ВН К – інструмент «червоного терору». Очолив за власним бажанням, і був упевнений, що не може бути ніяких поблажок тим, хто тримав його сумарно 6 років на каторзі та 5 років на засланні. Він говорив, що це особливий орган, який має право самостійно знищувати ворогів: «Працівники ЧК – це солдати революції. Право розстрілу для ЧК є надзвичайно важливим». Це право було узаконено для чекістів, і кров полилася рікою.

У країні з жахом говорили про людей у шкірянках. А їхнього шефа з манерами польського аристократа називали садистом, хоча він таким не був. Просто ФЕД був упевнений, що революція не виживе без масового терору та переслідувань її недругів.

Так, потім, ближче до середини 1920-х, він багато зробив, зокрема, як голова Всеросійської комісії з дитячої безпритульності, але до цього він майстерно приклав руку до того, щоб по всій країні безпритульні діти стали масовим явищем.

Чекісти «з усією силою пролетарського гніву» без суду та слідства виносили вирок «до стінки!» Ось похмурий анекдот того часу. «Сирітко, візьми цукерку», – пригощає чекіст дитини. «Я не сирітка, – звучить у відповідь. – Он тато, он мама». Два постріли з нагану і знову «Сиротко, візьми цукерку!»

Дзержинського боялися навіть свої

Страшно, а це було: жорстокість ніщо не гальмувало. І настав час самим соратникам злякатися монстра, якого вони виростили. Нарком юстиції Микола Криленко 1925 року писав: «ВНК страшний нещадністю своєї репресії та повною непроникністю для чийогось погляду».

Він звернувся до політбюро: чекісти перевищують дані їм повноваження, не передають справи заарештованих до суду, а виносять вироки позасудовим шляхом. Але Дзержинський був проти: мовляв, Криленко керується нормами права та не розуміє, що чекісти не правосуддя здійснюють, а знищують політичних ворогів! Через 13 років, 1938-го, Криленка було вбито системою, побудованою Дзержинським. Один із найближчих до Леніна людей був названий політичним ворогом і розстріляний.

Обурювався чекістами та нарком закордонних справ Чичерін. Вже в 1921 році і нарком Красін писав Леніну, що економічна співпраця із заходом можлива, але головна перешкода – діяльність чекістів: «Поки що некомпетентні і навіть просто неосвічені органи та слідчі гнібити за в’язницями техніків та інженерів за звинуваченнями в якихось безглуздих, неосвіченими ж людьми винайдених злочинах — «технічному саботажі» або «економічному шпигунстві» серйозної роботи іноземний капітал у Росії не піде, а то й дамо гарантій від свавілля ВНК».

Для об’єктивності скажемо, що був і «інший» ФЕД. Після смерті Леніна в 1924 він став головою Вищої Ради народного господарства, йому підкорялася вся індустрія країни. І чекіст №1 виступив проти державного монополізму та піднесення цін. На цей період припав розквіт НЕП. Сільське господарство було приватним і ФЕД попереджав: держава впаде, якщо селянин зубожить.

Тоді він не знав, що незабаром Сталін повністю пограбує селян, викраде трудівників до Сибіру, і царська каторга вважатиметься «санаторієм» порівняно з ГУЛАГом. І виконавцем буде породжена ним самим каральна система.

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Так що в історію країни ФЕД увійшов як каратель №1, творець системи, яка багато років творила масове свавілля. Помер він у 1926 році, у 48 років. Людина, яка в листі до сестри написала: «Для багатьох немає імені страшнішого за мою», відмовило серце…

Межинський – наступник Дзержинського

Змінив його В’ячеслав Менжинський (1874-1934), теж із польських дворян. Юрфак Петербурзького університету, член РСДРП, активний більшовик. У 1906 році – відсидка, 1907-1917 рр. еміграція у Європі. Активний учасник жовтневої революції, нарком фінансів. З 1919-го – на керівних посадах ВЧК. З 1923-го – 1-й заступник Дзержинського, а фактично перша особа, коли той більше займався народним господарством.

З 1926 очолив ОГПУ. Почав реалізовувати курс Сталіна на масову колективізацію селян, знищення «куркулів», які не бажають вступати в колгоспи. Їх «ліквідували як клас»: переселяли на Північ, закривали у виправно-трудових таборах. ОГПУ відігравало роль головного виконавця, створивши цілу систему таборів. Каральні загони ОГПУ успішно душили виступи незадоволених селян.

А ще за Менжинського ОГПУ створило спецв’язниці («шарашки»), де оголошені ворогами народу інженери та вчені створювали зразки нової техніки. Там побували Туполєв, Корольов, Петляков, Мясищев, Стечкін, Глушко та багато інших людей, які згодом стали гордістю країни. Коротше кажучи, з Дзержинським Менжинський був «одного поля ягоди». Після смерті останнього 1934 року «пост №1» зайняв його заступник – Ягода Генріх Григорович. Іменем цього садиста вулиці у нас, слава Богу, не називали.

Нагадаємо, в Одесі отримають нові назви ще 15 вулиць.

Валерій БОЯНЖУ, Херсон – Одеса