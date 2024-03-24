Новини Одеси та Одеської області

Вуличні дива, березневі пухнастики: сім миттєвостей одеського тижня

Вуличні дива, березневі пухнастики: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 18 по 24 березня?

18 березня

В одеському «тихому» центрі: і коли вже прийдуть мене погодувати?

Фото дня: кошечка

19 березня

Де причаїлася найвужча і найкоротша вулиця міста? Звичайно ж, у Пасажі:

Фото дня: улочка в Пассаже

20 березня

А тим часом на вулиці Грецькій продовжують «наливатися соком» мандарини на чотирьох деревах. І знову лунає від перехожих: «Вони справжні?»

Фото дня: на Греческой

21 березня

Одеський Деволанівський узвіз продовжують облагороджувати новою бруківкою:

Фото дня: Деволановский спуск

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22 березня

Масована атака на Україну... Немає світла… На вулицях міста знов заспівали генератори своє «дир-дир-дир». До речі, саме тому їх ласкаво і називають «дирчиками»…

Фото дня: одессит запускает генератор

23 березня

Талісман Нового базару – кіт Бєльчик (він же – Бєльчонок, він же – Льова, він же – Білий бешкетник, Білий розбійник) – вже розлігся посеред ринку, викликаючи усмішку в покупців:

Фото дня: кот Бельчик

24 березня

Дива прикладного мистецтва в старому одеському дворику в Отонівському провулку:

Фото дня: Дворовик

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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