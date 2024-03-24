Вуличні дива, березневі пухнастики: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 18 по 24 березня?
18 березня
В одеському «тихому» центрі: і коли вже прийдуть мене погодувати?
19 березня
Де причаїлася найвужча і найкоротша вулиця міста? Звичайно ж, у Пасажі:
20 березня
А тим часом на вулиці Грецькій продовжують «наливатися соком» мандарини на чотирьох деревах. І знову лунає від перехожих: «Вони справжні?»
21 березня
Одеський Деволанівський узвіз продовжують облагороджувати новою бруківкою:
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22 березня
Масована атака на Україну... Немає світла… На вулицях міста знов заспівали генератори своє «дир-дир-дир». До речі, саме тому їх ласкаво і називають «дирчиками»…
23 березня
Талісман Нового базару – кіт Бєльчик (він же – Бєльчонок, він же – Льова, він же – Білий бешкетник, Білий розбійник) – вже розлігся посеред ринку, викликаючи усмішку в покупців:
24 березня
Дива прикладного мистецтва в старому одеському дворику в Отонівському провулку:
Фото авторки