Вуличні дива, березневі пухнастики: сім миттєвостей одеського тижня

18 березня

В одеському «тихому» центрі: і коли вже прийдуть мене погодувати?

19 березня

Де причаїлася найвужча і найкоротша вулиця міста? Звичайно ж, у Пасажі:

20 березня

А тим часом на вулиці Грецькій продовжують «наливатися соком» мандарини на чотирьох деревах. І знову лунає від перехожих: «Вони справжні?»

21 березня

Одеський Деволанівський узвіз продовжують облагороджувати новою бруківкою:

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22 березня

Масована атака на Україну... Немає світла… На вулицях міста знов заспівали генератори своє «дир-дир-дир». До речі, саме тому їх ласкаво і називають «дирчиками»…

23 березня

Талісман Нового базару – кіт Бєльчик (він же – Бєльчонок, він же – Льова, він же – Білий бешкетник, Білий розбійник) – вже розлігся посеред ринку, викликаючи усмішку в покупців:

24 березня

Дива прикладного мистецтва в старому одеському дворику в Отонівському провулку:

Фото авторки