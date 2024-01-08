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«Вони справжні?»: мандариновий квартал у центрі міста (фоторепортаж)

«Вони справжні?»: мандариновий квартал у центрі міста (фоторепортаж)

Оце вам приклад, як з передноворічного жарту (чи просто одеської штучки) народився… цілий квартал та ще й центрі міста. Маємо на увазі «мандариновий рай» на вулиці Грецькій.

Все почалося з того, що у середині грудня на вулиці Грецькій одесити помітили чотири мандаринові дерева з зеленими листочками та плодами-красенями.

Люди проходили повз, зупинялися, питали один в одного: «Справжні?!». Потім, звісно, стали фотографуватись поруч.

Мандариновые деревья на Греческой
На улице Греческой в Одессе
Одесса, мандариновый квартал
Мандариновый квартал на Греческой в Одессе

Далі плоди мандаринів з’явилися тут же – у ящиках. Дерева при цьому продовжували рясніти мандаринами.

Люди знов питали те саме. Одного разу навіть відповідь почула відповідь:

– Звісно, справжні. Он як ростуть, бачите? Не встигаємо урожай знімати.

Одесса, улица Греческая, мандариновый квартал

Сама бачила, як хтось підходив, довго дивився на дерева, потім йшов до тих ящиків, аби з’ясувати «справжність» мандаринів.

Та це ще не все.

Поруч з мандариновими деревами «виросло» дзеркало. Теж з ящиками, в яких красувались мандарини.

Центр Одессы, мандарины в ящиках
Мандариновый арт-объект в центре Одессы

Ну а коли тут же з’явився ще один артоб’єкт: мандарин-велетень, точніше його шкірка, яка вечорами ще й світиться, цей куточок на Грецький прозвали мандариновим кварталом.

Мандарин-великан на Греческой в Одессе
Мандариновый арт-объект в центре Одессы

До речі, днями знов почула від перехожих: «Вони справжні?..»

Раніше ми розповідали, які мандарини найсмачніші в Одесі.

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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