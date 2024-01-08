«Вони справжні?»: мандариновий квартал у центрі міста (фоторепортаж)

Все почалося з того, що у середині грудня на вулиці Грецькій одесити помітили чотири мандаринові дерева з зеленими листочками та плодами-красенями.

Люди проходили повз, зупинялися, питали один в одного: «Справжні?!». Потім, звісно, стали фотографуватись поруч.

Далі плоди мандаринів з’явилися тут же – у ящиках. Дерева при цьому продовжували рясніти мандаринами.

Люди знов питали те саме. Одного разу навіть відповідь почула відповідь:

– Звісно, справжні. Он як ростуть, бачите? Не встигаємо урожай знімати.

Сама бачила, як хтось підходив, довго дивився на дерева, потім йшов до тих ящиків, аби з’ясувати «справжність» мандаринів.

Та це ще не все.

Поруч з мандариновими деревами «виросло» дзеркало. Теж з ящиками, в яких красувались мандарини.

Ну а коли тут же з’явився ще один артоб’єкт: мандарин-велетень, точніше його шкірка, яка вечорами ще й світиться, цей куточок на Грецький прозвали мандариновим кварталом.

До речі, днями знов почула від перехожих: «Вони справжні?..»

Раніше ми розповідали, які мандарини найсмачніші в Одесі.

Фото авторки