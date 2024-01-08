«Вони справжні?»: мандариновий квартал у центрі міста (фоторепортаж)

Оце вам приклад, як з передноворічного жарту (чи просто одеської штучки) народився… цілий квартал та ще й центрі міста. Маємо на увазі «мандариновий рай» на вулиці Грецькій.
Все почалося з того, що у середині грудня на вулиці Грецькій одесити помітили чотири мандаринові дерева з зеленими листочками та плодами-красенями.
Люди проходили повз, зупинялися, питали один в одного: «Справжні?!». Потім, звісно, стали фотографуватись поруч.
Далі плоди мандаринів з’явилися тут же – у ящиках. Дерева при цьому продовжували рясніти мандаринами.
Люди знов питали те саме. Одного разу навіть відповідь почула відповідь:
– Звісно, справжні. Он як ростуть, бачите? Не встигаємо урожай знімати.
Сама бачила, як хтось підходив, довго дивився на дерева, потім йшов до тих ящиків, аби з’ясувати «справжність» мандаринів.
Та це ще не все.
Поруч з мандариновими деревами «виросло» дзеркало. Теж з ящиками, в яких красувались мандарини.
Ну а коли тут же з’явився ще один артоб’єкт: мандарин-велетень, точніше його шкірка, яка вечорами ще й світиться, цей куточок на Грецький прозвали мандариновим кварталом.
До речі, днями знов почула від перехожих: «Вони справжні?..»
Раніше ми розповідали, які мандарини найсмачніші в Одесі.
Фото авторки