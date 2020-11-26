Все об одесском Пассаже: удивительная история и невероятные легенды (фото)

Его пока нет в продаже, но альбом с редчайшими фото и необыкновенными историями о легендарном нашем Пассаже уже есть в фондах Одесской национальной научной библиотеки.

Издание «одето» в супербложку (все-таки Пассаж!), оно — продолжение серии альбомов, посвященных Одессе. Напомним, это результат большой исследовательской работы авторского проекта Евгения Волокина «Старая Одесса в фотографиях».

Как рассказывает «Одесской жизни» Евгений Волокин, альбом-исследование поможет раскрыть целое множество малоизученных (откуда берутся легенды!) страниц, связанных с историей Одессы. И еще: в альбоме много фотографий и страниц посвящены самому зданию, но еще больше — одесситам, чья жизнь, судьба, работа или какой-то уникальный случай так или иначе связаны с нашим Пассажем.

Этот альбом уникален тем, что здесь впервые, пожалуй, отделены «зерна от плевел», здесь исторические факты — это факты, а легенды, пусть даже «известные всем» как некие факты, остаются легендами. Кстати, вместе рассказом о том, почему та или иная «байка» подавалась в качестве факта.

К примеру, историю обнаруженного в Пассаже «таинственного сейфа» я слышала в пяти-шести вариантах.

Кстати, что же с сейфом из Пассажа было на самом деле, вы тоже узнаете из этого альбома.

Или вот, к примеру, многие рассказывают о работавшем в Пассаже художнике-силуэтисте, вырезавшем из бумаги профили одесситов и гостей города. Так вот, как рассказывает Евгений Волокин, таких мастеров в Пассаже работало трое.

О работе над этой книгой «Одесская жизнь» рассказывала, когда фотографии и материалы о Пассаже еще только собирались авторами вышедшего издания.

— Столько всяких баек приходится слышать о Пассаже, столько невероятных «вещиц». А нам нужна была только достоверная информация, желательно, подтвержденная фотографиями, — сказал тогда Евгений.

Этого четкого принципа придерживается и новый альбом о Пассаже, и другие издания проекта. Ранее вышли «Одесса в старых фотографиях», «Мне здесь знакомо каждое окно», «Дерибасовская угол Ришельевской, или Жизнь дома №10», «История парка имени Т. Г. Шевченко и пляжа “Ланжерон”», «История Одессы в памятниках и скульптурах».

Фото Евгения Волокина