Уличные чудеса, мартовские пушистики: семь мгновений одесской недели

18 марта

В одесском «тихом» центре: и когда уже придут меня покормить?..

19 марта

Где притаилась самая узенькая и короткая улица города? Конечно же, в Пассаже:

20 марта

А тем временем на улице Греческой продолжают «наливаться соком» мандарины на четырех деревьях. И снова прохожие задаются вопросом: «Они настоящие?»

21 марта

Одесский Деволановский спуск продолжают облагораживать новой брусчаткой:

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22 марта

Массированная атака на Украину… Нет света… На улицах города снова запели генераторы свое «дыр-дыр-дыр». К слову, именно поэтому их и называют ласково «дырчиками»…

23 марта

Талисман Нового базара – кот Бельчик (он же – Бельчонок, он же – Лева, он же – Белый озорник, Белый разбойник) уже разлегся посередине рынка, вызывая улыбку у покупателей:

24 марта

Чудеса прикладного искусства в старом одесском дворике в Отоновском переулке:

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