Новости Одессы и Одесской области

Уличные чудеса, мартовские пушистики: семь мгновений одесской недели

Уличные чудеса, мартовские пушистики: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одеське життя» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 18 по 24 марта?

18 марта

В одесском «тихом» центре: и когда уже придут меня покормить?..

Фото дня: кошечка

19 марта

Где притаилась самая узенькая и короткая улица города? Конечно же, в Пассаже:

Фото дня: улочка в Пассаже

20 марта

А тем временем на улице Греческой продолжают «наливаться соком» мандарины на четырех деревьях. И снова прохожие задаются вопросом: «Они настоящие?»

Фото дня: на Греческой

21 марта

Одесский Деволановский спуск продолжают облагораживать новой брусчаткой:

Фото дня: Деволановский спуск

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

22 марта

Массированная атака на Украину… Нет света… На улицах города снова запели генераторы свое «дыр-дыр-дыр». К слову, именно поэтому их и называют ласково «дырчиками»…

Фото дня: одессит запускает генератор

23 марта

Талисман Нового базара – кот Бельчик (он же – Бельчонок, он же – Лева, он же – Белый озорник, Белый разбойник) уже разлегся посередине рынка, вызывая улыбку у покупателей:

Фото дня: кот Бельчик

24 марта

Чудеса прикладного искусства в старом одесском дворике в Отоновском переулке:

Фото дня: Дворовик

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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