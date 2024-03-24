Уличные чудеса, мартовские пушистики: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одеське життя» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 18 по 24 марта?
18 марта
В одесском «тихом» центре: и когда уже придут меня покормить?..
19 марта
Где притаилась самая узенькая и короткая улица города? Конечно же, в Пассаже:
20 марта
А тем временем на улице Греческой продолжают «наливаться соком» мандарины на четырех деревьях. И снова прохожие задаются вопросом: «Они настоящие?»
21 марта
Одесский Деволановский спуск продолжают облагораживать новой брусчаткой:
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22 марта
Массированная атака на Украину… Нет света… На улицах города снова запели генераторы свое «дыр-дыр-дыр». К слову, именно поэтому их и называют ласково «дырчиками»…
23 марта
Талисман Нового базара – кот Бельчик (он же – Бельчонок, он же – Лева, он же – Белый озорник, Белый разбойник) уже разлегся посередине рынка, вызывая улыбку у покупателей:
24 марта
Чудеса прикладного искусства в старом одесском дворике в Отоновском переулке:
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