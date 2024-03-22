Наслідки нічної атаки: горить ДніпроГЕС, росія хоче залишити Україну без світла

Удари по енергооб’єктах України

Міністр енергетики Герман Галущенко у facebook заявив, що атака росіян вночі 22 березня націлена на українську енергетику і стала наймасштабнішою за останній час.

“Зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Мета – не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій у роботі енергосистеми країни”.

За його словами, на жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.

Крім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.

“Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло”, – зазначив Галущенко.

Енергоатом уточнює, що під час масованої ракетної атаки на Україну відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ “Дніпровська”. Вона з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

“Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія зв’язку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є тяжким порушенням умов безпечної експлуатації станції”, – зазначив голова Енергоатома Петро Котін.

Місцеві пабліки Запоріжжя повідомляють, що ударів завдавали по об’єктах інфраструктури та будинках. Є влучання по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині.

Під час атаки в місті повністю перекрили рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС.

Радник мера Маріуполя Андрющенко опублікував фото тролейбуса на дамбі ДніпроГЕС, у який влучила російська ракета.

“Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. У тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, які їхали на/з роботи”.

Що відомо про атаку наразі