Наслідки нічної атаки: горить ДніпроГЕС, росія хоче залишити Україну без світла

Зранку в п’ятницю, 22 березня, росія масовано атакує Україну шахедами, крилатими та балістичними ракетами. Метою ворога стали енергооб’єкти, Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту, у частині регіонів є перебої зі світлом.
Удари по енергооб’єктах України
Міністр енергетики Герман Галущенко у facebook заявив, що атака росіян вночі 22 березня націлена на українську енергетику і стала наймасштабнішою за останній час.
“Зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Мета – не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій у роботі енергосистеми країни”.
За його словами, на жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.
Крім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.
“Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло”, – зазначив Галущенко.
Енергоатом уточнює, що під час масованої ракетної атаки на Україну відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ “Дніпровська”. Вона з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.
“Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія зв’язку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є тяжким порушенням умов безпечної експлуатації станції”, – зазначив голова Енергоатома Петро Котін.
Місцеві пабліки Запоріжжя повідомляють, що ударів завдавали по об’єктах інфраструктури та будинках. Є влучання по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині.
Під час атаки в місті повністю перекрили рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС.
Радник мера Маріуполя Андрющенко опублікував фото тролейбуса на дамбі ДніпроГЕС, у який влучила російська ракета.
“Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. У тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, які їхали на/з роботи”.
Що відомо про атаку наразі
- Харків. 15 ударів по енергосистемі: практично блекаут у місті, проблеми з інтернетом, водою і теплом. Прильоти в області.
- Запоріжжя. Є пошкодження об’єктів інфраструктури. 7 будинків зруйновано повністю, 35 – пошкоджено. Є постраждалі. Дорогу в районі ДніпроГЕС перекрито.
- Одеса. Робота ППО в місті, є прильоти в області.
- Дніпро. Робота ППО, проблеми зі світлом.
- Київ і область. Робота ППО.
- Вінниця. Є влучання в об’єкт інфраструктури.
- Кропивницький частково знеструмлений після атаки рф.
- Кривий Ріг. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Лікарні та інші об’єкти інфраструктури переходять на генератори.
- Вибухи також пролунали в Хмельницькій, Івано-Франківській та Миколаївській областях.
- Є влучання і в об’єкт інфраструктури в Івано-Франківській області. Постраждала людина, – ОВА. При цьому там немає перебоїв світла.