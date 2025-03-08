У новому випуску на нашому Youtube-каналі знавець Одеси Олександр Отдєльнов розповідає про маловідомі факти, курйозні випадки та драматичні моменти становлення одного з найулюбленіших місць відпочинку одеситів – Одеського зоопарку.

З цього відео ви дізнаєтеся:

Чому норвежець Генріх Бейзерт вважається батьком Одеського зоопарку?

Яке відношення до Одеського зоопарку має градоначальник Григорій Маразлі?

Як п’яний ведмідь знайшов підпільний винний трубопровід в Одесі?

Що пов’язує комедію Ельдара Рязанова «Гараж» з історією Одеського зоопарку?

Як одеситам вдалося врятувати тварин від вивезення до Румунії під час окупації?

Перші звіринці в Одесі

У ХІХ столітті мешканці Одеси могли бачити тварин лише в цирках Шапіто та пересувних звіринцях. Один з найнезвичайніших випадків стався в районі Матроської Слободи, де зимував такий пересувний звіринець. Ведмідь, якого привчили до алкоголю, одного разу виліз з клітки й пішов на пошуки алкоголю. Вранці його виявили п’яним у ямі з контрабандою.

Як він туди потрапив і що сталося з контрабандистами, дивіться у повному відео.

Історія Одеського зоопарку нерозривно пов’язана з ім’ям Генріха Бейзерта – норвежця, який переїхав до Одеси наприкінці XIX століття. Цей ентузіаст і любитель тваринного світу довго намагався створити постійний зоопарк в місті. Перші спроби почалися ще при градоначальнику Маразлі, але тільки у вересні 1922 року на схилах Приморського бульвару відкрився перший стаціонарний одеський звіринець.

Драматичні повороти та «морозостійкі макаки»

Але зоопарк проіснував недовго. Після арешту Бейзерта, звіринець був повністю знищений. Звільнившись завдяки давній дружбі з академіком Павловим і дресирувальником Дуровим, він став директором звіринця одеського Держцирку на Привозі.

Пізніше обрали ділянку для повноцінного зоопарку на місці сучасного парку Перемоги, але будівництво зупинилося через брак коштів. Про ті амбітні плани нагадує тільки вулиця Зоопаркова.

А чи знаєте ви, що «морозостійкі макаки» у фільмі Ельдара Рязанова «Гараж» – це пряма відсилка на кумедну історію з Одеси? Тоді, у брежнєвську епоху в спекотному місті планували створити зону для полярних тварин. Що з цього вийшло, та багато інших кумедних історій про одеські зоопарки дивіться у повному відео.

Сьогодні Одеський зоопарк займає 6 гектарів землі, де мешкає півтори тисячі тварин 265 видів. Тут зберігають унікальних тварин півдня України, види, що перебувають під загрозою зникнення, та проводять культурно-розважальні заходи. Навіть під час війни зоопарк за рік відвідує близько 300 тисяч осіб, половина з яких – пільгові категорії громадян.

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