Одесская бавовна

Критичний поріг і тануча Арктика

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2024 рік видався найспекотнішим за всю історію спостережень. У світі стало тепліше ще на 0,1°C. Тобто минулорічне потепління вперше перевищило значення в 1,5°C, яке вчені вважають критичним. А це не лише посилює природні катаклізми на планеті, а й запускає ланцюгові процеси.

– Через підвищення температури почали танути льодовики в районі Арктики. Лід і сніг мають дуже високе альбедо – здатність відбивати велику кількість радіації, – пояснює доцентка кафедри метеорології та кліматології ОНУ Інна Хоменко. – Якщо льодовики тануть, вивільняються великі площі відкритої океанічної поверхні. А океан більшу частину сонячної радіації поглинає. У результаті, його температура підвищується. І це впливає на потепління клімату на землі.

Доцент кафедры метеорологии и климатологии ОНУ Инна Хоменко
Інна Хоменко

Спадок пожеж війни

Рекордної позначки досягла й середня температура в Одеській області: +13,44°С. При нормі – 11,5°С. І якщо потепління продовжиться, зі степового краю Одещина ризикує перетворитися на напівпустелю, вважають вчені. До того ж, окрім глобальних процесів, на зміну клімату регіону впливають і тривалі військові дії.

– Під час пожеж, неминучих під час війни, масового знищення зелених насаджень, відбувається додаткове вивільнення вуглекислого газу. І його значна концентрація в атмосфері збільшує парниковий ефект. Насамперед, на регіональному рівні, – зазначає Інна Хоменко. – А оскільки військові дії тривають у Херсонській області, ці процеси впливають і на клімат Одещини.

Пылают леса на Херсонщине
Палають ліси на Херсонщині

Без снігу та малих річок

Підвищення температур, посушливість клімату дедалі більше збільшують ймовірність пересихання малих річок Одеської області. Надалі вони можуть просто зникнути. Загрожує обміління і середнім річкам регіону.

Большой Куяльник
Обмілілий Великий Куяльник

– Одеська область належить до зони недостатньої водності. Ресурси місцевого стоку були дуже малі тут завжди. Нині ж температура зростає. І, відповідно, за навіть незмінних опадів випаровування збільшується, – зазначає завідувачка кафедри гідрології суші факультету гідрометеорології і екології ОНУ Валерія Овчарук. – Зими у нас останнім часом практично безсніжні. А основне живлення малі річки Причорномор’я отримують за рахунок снігозапасів. Або за рахунок сильних зливових дощів, які можуть випадати влітку та восени. Але їх стає менше. Тобто – кількість води, що живить малі та середні річки, зменшується. Тому вони пересихають дедалі частіше і на більші періоди.

заведующая кафедрой гидрологии суши факультета гидрометеорологии и экологии ОНУ Валерия Овчарук
Валерія Овчарук

Неефективні опади і нищівні суховії

Сьогодні кількість весняно-літніх опадів на Одещині скоротилася на 20-30%. А весна і літо – найвідповідальніші сезони для сільського господарства. Разом з тим, у вчених-агрометеорологів з’явився термін «неефективні опади».

– Це коли опадів довгий час немає. А потім – злива на одну-дві години. Дуже часто в нас таке відбувається, – зазначає завкафедри агрометеорології та агроекології ОНУ Оксана Вольвач. – Тобто на поля одноразово обрушується потужний потік. При цьому вода не встигає вбратися в шар ґрунту, де розташоване коріння. Вона просто «пролітає» його, спрямовуючись у глибші шари. І коріння рослин не встигає поглинати вологу.

До того ж такі зливи вибивають частинки ґрунту, змінюють його структуру. І під час посух потужні гарячі вітри – суховії – видувають верхній родючий шар. Дуже часто, просто з рослинами.

завкафедрой агрометеорологии и агроэкологии ОНУ Оксана Вольвач
Оксана Вольвач

Як зберегти вологу і накопичити білок?

Здавалося б, ситуація для одеських аграріїв – катастрофічна. Допомогти їм намагаються агрометеорологи та селекціонери. Розробками та впровадженням нових методів у посушливих південних регіонах займається Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України.

– Раніше під час оранки «перелопачували» весь шар родючого ґрунту, – розповідає Оксана Вольвач, провідна наукова співробітниця відділу кліматично орієнтованих агротехнологій Інституту. – Сьогодні за такого методу вся волога з нього випаровується. Тому використовують систему безорного обробітку ґрунту. Верхній шар не порушують. Його перекидають, подрібнюють та перемішують. Це покращує здатність ґрунту утримувати вологу. А нульовий обробіток підживлює землю азотом та органікою.

Поживна цінність культур залежить не тільки від підживлення ґрунтів, а й від температурного режиму.

– У пшениці, приміром, свій режим дозрівання: певний період, протягом якого зерно наливається, – пояснює Оксана Василівна. – Але в умовах спеки та сухості життєвий цикл рослини прискорюється. А от зерно достатньою мірою налитися не встигає. Це впливає на накопичення білка та вітамінів.

Тому режим сільськогосподарських робіт змінився – сіють сьогодні на Одещині на місяць раніше. Раніше, відповідно, і збирають врожай.

Замість пшениці – бавовна і чуфа?

Оскільки вологи стає дедалі менше, кількість сільгоспкультур, які традиційно вирощують на Одещині, скоротилася.

– Раніше в нас вирощували сім культур. Зараз здебільшого пшеницю та соняшник. Він дуже рентабельний тому, що це одна з найбільш посухостійких культур. Але, якщо садити соняшник із року в рік, як це в нас понад десятиліття відбувається, він дуже виснажує ґрунт, – підкреслює фахівчиня. – Продуктивність посівів скорочується. Але все одно – економічно вигідно. Тому саджаємо щороку.

Але і для соняшнику, пшениці ресурсів вологи сьогодні на полях Одещини не вистачає. А це означає, що замість цих традиційних культур треба вирощувати більше нових, посухостійких.

І не виключено, що Бессарабія з часом стане вітчизняним центром вирощування бавовни. Селекціонери інституту вже вивели два скоростиглі сорти цієї стратегічно важливої культури для неполивних земель і для умов зрошення. Експеримент з їх вирощування завершився успіхом.

– Не можу сказати, що тепер у нас буде «стовідсотковий котон», – зазначає Оксана Вольвач. – Але роботи в цьому напрямі проводяться дуже активно.

Крім того, на Одещині вже впроваджується така екзотична культура, як чуфа, або земляний мигдаль. Олія з його бульбочок за хімічним складом близька до оливкової.

Як експеримент вирощується зізіфус – китайський фінік. Його їдять в свіжому і сухому вигляді.

Зизифус
Зізіфус

Міскантус чи все ж таки хліб?

– Є ще тема, яка після війни буде, думаю, дуже актуальною, – вважає Оксана Вольвач. – У нас дуже багато так званих маргінальних земель. Тобто неродючих, невикористовуваних. Зараз порушується питання про поновлювані джерела енергії. Розвивається новий напрям – енергокультури. Це рослинні культури, що не потребують родючих ґрунтів, які можна використовувати як джерела палива. Наприклад, багаторічна культура міскантус. Росте скрізь. Можна зрізати, а наступного року він знову відростає. І це величезна кількість матеріалу для спалювання. Екологічно чистого. Він скільки поглинув енергії і углерода у процесі фотосинтезу – стільки ж і віддасть. З нього можна зробити стружку або гранули спресувати – пелети.

Мискантус
Міскантус

Щоправда, хліб і кукурудзу енергокультурами не заміниш. І основний спосіб протистояння посухі – зрошення, – переконана Оксана Вольвач. – Але на сьогодні зрошуються тільки близько 15% оброблених земель.

– Зараз вся надія на наших фермерів, – вважає вчена. – Вони вміють рахувати свої гроші, тому об’єднуються і розвивають крапельне зрошення. Воно, звісно, дорогувате. Але якісь дотації держава все-таки виділяє. Я думаю, що якщо буде зрошення, то в Одеській області вирощуватимуть все. Власне, втрачати такі площі з чорноземами, звичайно ж, не можна. А наші науковці, агрономи, аграрії все вміють. Вони дійсно творять дива. Але, звісно, потрібно, щоб держава взялася впритул за цю проблему.

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