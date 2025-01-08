В Одесі зафіксували новий температурний рекорд

Учора, 7 січня, в Одесі зареєстрували новий температурний рекорд. Востаннє так тепло в місті було 37 років тому – 1988 року.
Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
7 січня 2025 року в Одесі максимальна температура повітря становила 11,1°C. А 1988-го року – піднялася до +10,7°C.
Зазначимо, що по області минулої доби в деяких населених пунктах температура повітря була навіть вищою. Найвищу температуру цього дня зафіксували в Ізмаїлі – 15,8°C.
Нагадаємо, рекордно теплим на Одещині був лютий 2024 року. Так 5 лютого середньодобова температура повітря в області перевищила норму на 11 градусів.