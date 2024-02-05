Величні атланти та манекен Жорик: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 29 січня по 4 лютого?
29 січня
Атланти на Грецькій площі порівняно молоді. Час від часу з ними трапляються усілякі метаморфози – атланти щось рекламують. Але зараз вони виглядають «класично» – з відомим написом «Це атланти». Ну щоб ніхто нічого не переплутав:
30 січня
Це дуже по-одеськи: новорічне оздоблення на вулицях міста з’являється ще до початку зими, і красується, коли зимові свята вже закінчились…
31 січня
Таку «не зимову» красу зустріли ми посеред зими в Отонівському (колишньому Некрасова) провулку:
1 лютого
Знайомтесь: це ще одна родзинка одеського Нового базару – манекен, що рекламує одяг «для худеньких». Побачивши моє зацікавлення «хлопцем», продавчиня з гордістю мені повідомила: «Це наш Жорик!»
2 лютого
Вхід до сучасної кав’ярні на вулиці Гоголя прикрашений речами з далекого минулого: так сьогодення зустрічається з давниною…
3 лютого
На початку вулиці Преображенської, де у липні минулого року рашистські прильоти понівечили історичні будинки, одесити розвісили зручні годівниці для пташок:
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4 лютого
В цьому старому одеському дворику на Торговій ще красується по-новорічному скромно прикрашена ялинка. Прикраси потім приберуть, а ялинка залишиться. Вона ж тут давно живе:
Фото авторки