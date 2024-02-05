Величні атланти та манекен Жорик: сім миттєвостей одеського тижня

29 січня

Атланти на Грецькій площі порівняно молоді. Час від часу з ними трапляються усілякі метаморфози – атланти щось рекламують. Але зараз вони виглядають «класично» – з відомим написом «Це атланти». Ну щоб ніхто нічого не переплутав:

30 січня

Це дуже по-одеськи: новорічне оздоблення на вулицях міста з’являється ще до початку зими, і красується, коли зимові свята вже закінчились…

31 січня

Таку «не зимову» красу зустріли ми посеред зими в Отонівському (колишньому Некрасова) провулку:

1 лютого

Знайомтесь: це ще одна родзинка одеського Нового базару – манекен, що рекламує одяг «для худеньких». Побачивши моє зацікавлення «хлопцем», продавчиня з гордістю мені повідомила: «Це наш Жорик!»

2 лютого

Вхід до сучасної кав’ярні на вулиці Гоголя прикрашений речами з далекого минулого: так сьогодення зустрічається з давниною…

3 лютого

На початку вулиці Преображенської, де у липні минулого року рашистські прильоти понівечили історичні будинки, одесити розвісили зручні годівниці для пташок:

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4 лютого

В цьому старому одеському дворику на Торговій ще красується по-новорічному скромно прикрашена ялинка. Прикраси потім приберуть, а ялинка залишиться. Вона ж тут давно живе:

Фото авторки