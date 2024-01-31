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Старовинний одеський провулок-крихітка: нова назва, оновлені риси (фоторепортаж)

Старовинний одеський провулок-крихітка: нова назва, оновлені риси (фоторепортаж)

Одеський провулок-крихітка… Історичний, давній, усього один квартал. Він нещодавно змінив назву. Багато чого тут мало змінилось, але ж нові риси провулок таки придбав.

Провулок тепер — Отонівський

Ми йдемо по Отонівському провулку. Таку назву він отримав нещодавно — на честь архітектора Отона (написання прізвища зустрічається інколи з подвійним «т»).

Отоновский переулок. Котова

До цього провулок мав ім’я Некрасова (з 1937 року), перед тим іменувався Малим, Малим Софіївським, навіть вулицею Малософіївською, Казарменним (Казармовим) провулком…

Він простягається від вулиці гоголя до Преображенської — в отому місці, де Преображенська створює кут з Софіївською.

Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова

 

Перейменування на Отонівський тепер можна побачити й на вуличних покажчиках: замість «Некрасова» читаємо на них «Отонівський», і відчуття, що провулок історичний і давній виникає з новою силою.

Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова

 

До речі, вивчаючи дизайн нових покажчиків, звернули увагу: на фасадах старих будинків збереглося багато табличок ще з радянських часів: громадяни повинні були знати свій поштовий індекс…

Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова

Старі будинки, величні еркери…

От, здається зовсім мало будинків в крихітному провулку, та майже кожний з них немов просить: зупинись, подивись на мене, я ж такий красень — з моїми балконами, а інколи — з еркерами. Майже всі — пам’ятки архітектури…

Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова

А ще — з сучасними дивами. І не треба питати: ну що за диво ці «картинки» з котиками, що зустрічаються на різних щитових?! Якщо не й диво, то така собі прикраса, яка навіть в туманний день викличе посмішку. Треба ж тільки побачити, придивитись.

Отоновский переулок. Котова

Тому й не дивно, що саме тут, в Отонівському провулку, знаходиться галерея просто неба (дяка місцевим художникам): роботи одеських майстрів прикрашають фасад старого будинку. А завітаєте в сам артдворовик, то ще багато чого побачите.

Отоновский переулок. Котова

Тому, мабуть, біля крихітної вуличної кав’ярні поруч з артдвориком завжди людно, хоча Отонівський — провулок тихий-тихий, навіть у літню пору…

Поєднуючи дві жваві вулиці, він сам — наче створений для повільної прогулянки. До речі, і лавки є. Деякі — незвичні: огорожа деяких дерев — з сидіннями.

Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова

Класичні дворики зі старовинними цікавинками

Провулок маленький, а зустріти можна багато чого. І те, що зосталося від колишньої кав’ярні теж притягує погляд: хоча б свіжим пофарбуванням в досить «цікавий» колір, який якось ну дуже вже «вибивається з малюнку» самого провулку.

Справжньою родзинкою провулка є спарені двори. До речі, наш Арт-дворовик — один з таких…

А взагалі-то дворики Отонівського провулку — «класичні» для старої частини міста. Зустрінуться і старі криниці (цистерни), і тумби (колесовідбійники) з минулих часів біля воріт, аби карета не зіпсувала фасад, і відомий одеський напис «SALVE» — теж…

Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова

Фото: Марія Котова

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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