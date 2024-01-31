Старовинний одеський провулок-крихітка: нова назва, оновлені риси (фоторепортаж)

Провулок тепер — Отонівський

Ми йдемо по Отонівському провулку. Таку назву він отримав нещодавно — на честь архітектора Отона (написання прізвища зустрічається інколи з подвійним «т»).

До цього провулок мав ім’я Некрасова (з 1937 року), перед тим іменувався Малим, Малим Софіївським, навіть вулицею Малософіївською, Казарменним (Казармовим) провулком…

Він простягається від вулиці гоголя до Преображенської — в отому місці, де Преображенська створює кут з Софіївською.

Перейменування на Отонівський тепер можна побачити й на вуличних покажчиках: замість «Некрасова» читаємо на них «Отонівський», і відчуття, що провулок історичний і давній виникає з новою силою.

До речі, вивчаючи дизайн нових покажчиків, звернули увагу: на фасадах старих будинків збереглося багато табличок ще з радянських часів: громадяни повинні були знати свій поштовий індекс…

Старі будинки, величні еркери…

От, здається зовсім мало будинків в крихітному провулку, та майже кожний з них немов просить: зупинись, подивись на мене, я ж такий красень — з моїми балконами, а інколи — з еркерами. Майже всі — пам’ятки архітектури…

А ще — з сучасними дивами. І не треба питати: ну що за диво ці «картинки» з котиками, що зустрічаються на різних щитових?! Якщо не й диво, то така собі прикраса, яка навіть в туманний день викличе посмішку. Треба ж тільки побачити, придивитись.

Тому й не дивно, що саме тут, в Отонівському провулку, знаходиться галерея просто неба (дяка місцевим художникам): роботи одеських майстрів прикрашають фасад старого будинку. А завітаєте в сам артдворовик, то ще багато чого побачите.

Тому, мабуть, біля крихітної вуличної кав’ярні поруч з артдвориком завжди людно, хоча Отонівський — провулок тихий-тихий, навіть у літню пору…

Поєднуючи дві жваві вулиці, він сам — наче створений для повільної прогулянки. До речі, і лавки є. Деякі — незвичні: огорожа деяких дерев — з сидіннями.

Класичні дворики зі старовинними цікавинками

Провулок маленький, а зустріти можна багато чого. І те, що зосталося від колишньої кав’ярні теж притягує погляд: хоча б свіжим пофарбуванням в досить «цікавий» колір, який якось ну дуже вже «вибивається з малюнку» самого провулку.

Справжньою родзинкою провулка є спарені двори. До речі, наш Арт-дворовик — один з таких…

А взагалі-то дворики Отонівського провулку — «класичні» для старої частини міста. Зустрінуться і старі криниці (цистерни), і тумби (колесовідбійники) з минулих часів біля воріт, аби карета не зіпсувала фасад, і відомий одеський напис «SALVE» — теж…

Фото: Марія Котова