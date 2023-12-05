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Початок грудня по-одеськи: ялинки, новорічні прикраси, сльози (фоторепортаж)

Початок грудня по-одеськи: ялинки, новорічні прикраси, сльози (фоторепортаж)

Довелось стати свідком: літня жінка довго милувалась різдвяно-новорічними прикрасами, що тепер щедро красуються на вулицях міста, а потім… розплакалась. Її супутниця аж злякалась: «Що з тобою?!»…

Виявилось: «нічого такого», просто жіночка не втримала сльози, бо все побачене — таке казкове і прекрасне, а все, що на душі — «зовсім навпаки, бо ж війна ця клята!». Подруга жінки філософські відмітила: «То треба радіти, що жива, що бачиш все це…». Жінка тихо відповіла, що вона тому й не втримала сльози, що цю казкову красу побачила.

Елки. Котова

Не довелось мені почути їхню розмову далі. Та й навіщо? Здається, я отримала відповідь на питання, що виникає вже другий рік поспіль про свято під час повномасштабної війни…

Елки. Котова
Елки. Котова
Елки. Котова
Елки. Котова

Так, готуватися до різдвяно-новорічних свят ми почали ще на початку листопада: продаж штучних ялинок та прикрас, перші вітрини з зимовою тематикою… А ялинку на головній вулиці міста почали встановлювати на другий день зими.

Зараз на вулицях міста можна вже побачити й інші ялинки. Ну а щодо прикрас, то  тут виявили таку фантазію, що, здається, творив все це якийсь чарівник.

Елки. Котова
Елки. Котова
Елки. Котова

Милувалась навіть «картинкою», як продавчиня виставила свій святковий товар, потім відійшла, придивилась уважно, щось переставила, а потім сама фотографувала свій «витвір»…

Санта-Клаус у великий прозорій кулі… Живі ялинки-крихітки у горщиках… Солодкі подарунки на полицях магазинів…

Елки. Котова
Елки. Котова
Елки. Котова
Елки. Котова
Елки. Котова

До речі, справжній ялинковий базар ми ще не побачили, а от букети, зроблені з живих ялинкових гілок — вже у продажу…

Елки. Котова
Елки. Котова
Елки. Котова

І дійсно, все це викликає сльози розчулення, особливо, коли бачиш, як всю цю казкову зимову красу розглядають діти…

Елки. Котова

Фото: Марія Котова

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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