Величественные атланты и манекен Жорик: семь мгновений одесской недели

29 января

Атланты на Греческой площади сравнительно молоды. Время от времени с ними происходят всяческие метаморфозы – атланты что-то рекламируют. Но сейчас они выглядят «классически» – с известной надписью «Это атланты». Ну чтоб никто ничего не перепутал:

30 января

Это очень по-одесски: новогодний декор на улицах города появляется до начала зимы и все еще красуется, когда зимние праздники уже закончились…

31 января

Такую «не зимнюю» красоту встретили мы в разгар зимы в Отоновском (бывшем Некрасова) переулке:

1 февраля

Знакомьтесь: это еще одна изюминка одесского Нового базара – манекен, рекламирующий одежду «для худеньких». Заметив мою заинтересованность «парнем», продавщица с гордостью мне сообщила: «Это наш Жорик!»

2 февраля

Вход в современное кафе на улице Гоголя украшен вещами из далекого прошлого: так сегодняшний день встречается с давним-давним вчера…

3 февраля

В начале улицы Преображенской, где полгода назад рашистские прилеты изуродовали исторические дома, одесситы развесили удобные кормушки для птиц:

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

4 февраля

В этом старом одесском дворике на Торговой еще красуется по-новогоднему скромно украшенная елка. Украшения потом уберут, а елочка останется. Она ведь здесь давно живет:

Фото автора