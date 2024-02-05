Новости Одессы и Одесской области

Величественные атланты и манекен Жорик: семь мгновений одесской недели

Величественные атланты и манекен Жорик: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 25 января по 4 февраля?

29 января

Атланты на Греческой площади сравнительно молоды. Время от времени с ними происходят всяческие метаморфозы – атланты что-то рекламируют. Но сейчас они выглядят «классически» – с известной надписью «Это атланты». Ну чтоб никто ничего не перепутал:

Фото дня: атланты на Греческой площади

30 января

Это очень по-одесски: новогодний декор на улицах города появляется до начала зимы и все еще красуется, когда зимние праздники уже закончились…

Фото дня: новогодний декор

31 января

Такую «не зимнюю» красоту встретили мы в разгар зимы в Отоновском (бывшем Некрасова) переулке:

Фото дня: в Отоновском переулке

1 февраля

Знакомьтесь: это еще одна изюминка одесского Нового базара – манекен, рекламирующий одежду «для худеньких». Заметив мою заинтересованность «парнем», продавщица с гордостью мне сообщила: «Это наш Жорик!»

Фото дня: манекен Жорик

2 февраля

Вход в современное кафе на улице Гоголя украшен вещами из далекого прошлого: так сегодняшний день встречается с давним-давним вчера…

Фото дня: кафе на Гоголя

3 февраля

В начале улицы Преображенской, где полгода назад рашистские прилеты изуродовали исторические дома, одесситы развесили удобные кормушки для птиц:

Фото дня: кормушка

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4 февраля

В этом старом одесском дворике на Торговой еще красуется по-новогоднему скромно украшенная елка. Украшения потом уберут, а елочка останется. Она ведь здесь давно живет:

Фото дня: в старом одесском дворике

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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