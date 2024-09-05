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Скандальні активісти пропонують перенести День міста в Одесі з 2 вересня на 19 травня (відео)

Скандальні активісти пропонують перенести День міста в Одесі з 2 вересня на 19 травня (відео)

Одеські активісти пропонують перенести наступну дату святкування Дня народження Одеси на 19 травня. До офіційного святкування Дня міста блогерка Юлія Карабаджак, активіст Дем’ян Ганул та прес-офіцер 126-ї бригади ТрО Віталій Гілевич записали відео, де обґрунтовують, чому дата заснування міста 2 вересня є не вірною.

У відео нагадали, що перша письмова згадка про місто датується 19 травня 1415 року. Польський історик Ян Длугош уперше згадує порт Коцюбіїв, через який вантажили зерно.

Щоб подивитися відео, переходьте за посиланням нижче на талеграм-канал “Одеського Життя”:

А дату «заснування» міста обрали, щоб догодити російському імператору Миколі I, коронація якого відбулася 2 вересня 1826 року. Щоб вислужитися перед імператором, чиновник на службі в генерал-губернатора князя Михайла Воронцова та за сумісництвом відомий одеський історик Аполлон Скальковський, у середині 1840-х років призначив день «заснування Одеси» 2 вересня.

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Щоб виправити історичну несправедливість, активісти пропонують 19 травня відзначати 610 років від дня першої згадки Одеси в історичних документах.

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Чому активісти скандальні

Якщо в Одесі виникає якійсь скандал на мовному грунті – будьте впевнені, в ньому обов’язково будуть присутні громадський діяч Дем’ян Ганул або блогерка Юлія Карабаджак. 

Знаходячись в місті по справах, або просто гуляя, Юлія не може пройти повз фактів порушення мовного законодавства – якщо в громадському просторі лунає російська музика, або співробітник сфери обслуговування не бажає спілкуватися українською – вона обов’язково зробить зауваження і розповість про це у своєму блозі.

Дем’ян Ганул в схожих ситуаціях діє більш жорстко, іноді справа доходить  навіть до застосування сили проти порушників. І, якимось дивом, він кожного разу уникає покарання за такі дії. 

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