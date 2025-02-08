Що таке шипиця?

Підошовні бородавки (шипиці) – це доброякісні новоутворення шкіри, розвиток яких провокує вірус папіломи людини (ВПЛ). Вони бувають одиничними або множинними й візуально виглядають як круглі шорсткі нарости на стопі тілесного або жовтуватого кольору. Від звичайного мозолю шипицю можна відрізнити за більш зернистою структурою та чорними цятками всередині, які закупорені капілярами, але іноді для діагностики потрібна консультація лікаря. Через свою локалізацію підошовні бородавки часто завдають відчутного фізичного дискомфорту при ходьбі.

Чому з’являються новоутворення?

Вірус папіломи людини дуже поширений – його носіями є майже 90 відсотків дорослого населення. Але у когось він все життя залишається в сплячому режимі, а у когось активується і викликає появу папілом та бородавок.

Заразитися вірусом папіломи людини можна при безпосередньому контакті з інфікованою людиною або через спільні предмети побуту, забруднені поверхні. До основних факторів ризику, що сприяють зараженню, належать зниження імунітету внаслідок сильного стресу, частих застуд, порушення обміну речовин або загострення хронічних захворювань.

Також вірус набагато легше проникає в розм’якшену вологу шкіру, тому підошовні бородавки нерідко з’являються у тих, хто відвідує басейн, лазню, де ходить босоніж. Полегшити проникнення вірусу в організм здатні й мікротравми шкіри, підвищена пітливість ніг, недостатня особиста гігієна, тривале носіння промоклого, незручного або тісного взуття.

На що звертати увагу?

Спочатку підошовна бородавка виглядає як щільне округле утворення, схоже на мозоль. В основному шкірне ущільнення виникає в місцях максимального тиску: на великому пальці, подушечці стопи або п’яті.

Поступово новоутворення збільшується в розмірах, грубіє, його центр стає жорстким, з чорними цятками посередині й невеликим валиком ороговілої шкіри по краях. Бородавка починає викликати больові відчуття при ходьбі або при натисканні на неї.

Розміри підошовних бородавок варіюються від трьох до десяти міліметрів. При цьому над поверхнею шкіри ущільнення піднімаються всього на пару міліметрів, тому що основна їх частина знаходиться всередині. Бородавка може призвести до інфікування прилеглої здорової тканини, тому поруч із нею іноді з’являються дрібніші нарости. Вони здатні зливатися між собою, формуючи болючу область нерівної шкіри.

Як боротися із захворюванням?

Вважається, що навіть за відсутності лікування підошовні бородавки схильні до самостійного зникнення за два-три роки після появи. Але при цьому вони часто завдають відчутного дискомфорту і болю при ходьбі, схильні до травмування, збільшення, запалення і навіть нагноєння.

Для видалення бородавок медики найчастіше використовують такі методи, як кріодеструкція, радіохвильова хірургія, електрокоагуляція та вплив лазером. Також застосовуються різні засоби із саліциловою кислотою (пластирі, пілінги, мазі) і зрідка – хірургічне видалення скальпелем.

Але не слід забувати, що бородавка – це не просто косметичний дефект, а вірусне захворювання, яке потрібно лікувати системно. Тому додатково призначаються противірусні та імуномодулюючі препарати, які допомагають зміцнити імунітет і повернути вірус папіломи людини в «сплячий» стан (повністю видалити його з організму, на жаль, неможливо), а також запобігти повторній появі наростів.

Чи можна попередити появу бородавок на підошві?

Щоб звести до мінімуму ризик виникнення підошовних бородавок:

носіть зручне шкіряне взуття;

якщо у вас є плоскостопість – використовуйте ортопедичні устілки;

після миття ніг користуйтеся спеціальним тальком або дезодорантом для стоп;

носіть якісні шкарпетки з натуральних матеріалів;

тріщини, порізи, подряпини на стопах обробляйте антисептичними та ранозагоювальними засобами.

Ну і звісно – ведіть здоровий спосіб життя та зміцнюйте імунітет.

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