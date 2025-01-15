Новий вірус – не новий

Метапневмовірус людини (HMPV) належить до сімейства вірусів Рneumoviridae родини Paramyxoviridae. Вперше його виявили та описали у 2001 році в Нідерландах, але на думку фахівців, вірус циркулює ще з середини минулого століття. Передається повітряно-крапельним шляхом, поширений на всіх континентах.

У переважній більшості випадків симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, підвищена температура. Але у порівнянні з грипом, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко спричиняє ускладнення. Інкубаційний період становить від трьох до шести днів.

Метапневмовірус людини діагностують у 10-36% випадків захворювань нижніх дихальних шляхів, 1-5% захворювань верхніх дихальних шляхів.

Хто в групах підвищеного ризику?

новонароджені,

діти до 5 років,

люди віком понад 65 років,

астматики,

люди, які вживають стероїди,

люди з хронічною обструктивною хворобою легень (ХОЗЛ),

пацієнти з імунодефіцитами внаслідок ВІЛ,

онкохворі,

ті, хто переніс трансплантацію органів.

Експертна думка: що радять фахівці

За словами експертів, яких опитав Guardian, HMPV не схожий на Covid-19, оскільки він існує вже кілька десятиліть, і серед населення світу існує певний рівень імунітету від минулих інфекцій. Covid-19 був новою хворобою, яка ніколи раніше не інфікувала людей, що й спричинило поширення пандемії з важкими, часто летальними, випадками.

Директор медичного центру «Біокурс» Тарас Жиравецький наголошує: ліків від метапневмовірусів не існує, тому не треба на свій розсуд приймати імуномодулятори та імуностимулятори. Особливо це небезпечно для алергіків, хворих на цукровий діабет та гіпертоніків. Вакцини теж поки що немає – компанія Moderna лише почала розробку РНК-вакцини від метапневмовірусу. Вакцина від грипу при метапневмовірусі не допоможе.

На 3-5 день прояву симптомів, схожих на грип, можна звернутись до сімейного лікаря, щоб отримати направлення на аналіз – С-реактивний білок. Саме він покаже, як ваш організм реагує на захворювання, і яка допомога йому потрібна або не потрібна далі.

Наталя Виноград, головна експертка з епідеміології МОЗ України, говорить про складність ситуації, коли в часі перетинатимуться грип та метапневмовірус, і це ускладнюватиме діагностику хвороби. Як будь-який вірус, HMPV може призводити до легкого, середнього або тяжкого перебігу хвороби. Тому треба більше уваги приділити профілактиці – частіше мити руки з милом, провітрювати приміщення не менше 20 хвилин декілька разів на день, уникати скупчення людей, носити маски у громадських місцях та обовʼязково звертатися до сімейного лікаря у разі появи симптомів. Експертка закликала роботодавців заборонити співробітникам виходити на роботу, якщо вони хворі, щоб не наражати на небезпеку інфікування оточуючих.

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