Вакцинація від грипу та ковіду: кому варто їх зробити та що радять лікарі

Захворюваність зростає

За інформацією Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі перебуває на сезонному рівні та нижча за епідпоріг на 58,2%. Проте за минулий тиждень захворюваність зросла на 30,7% у порівнянні з попереднім і становила 2220 випадків, з яких 64,4% склали діти віком до 17 років.

Стандартними заходами проти ГРВІ та грипу під час сезону застуд та грипу є вже відомі всім українцям миття рук, гігієна кашлю та чхання, самоізоляція у випадку появи симптомів та уникання місць скупчення людей. Також є специфічна профілактика — вакцинація проти грипу. До речі, в Україні вакцинальна кампанія стартувала на початку жовтня. Вакцини доступні в аптечній мережі за ціною близько 400 гривень.

Кому і коли вакцинуватися від грипу

Медики зазначають, що вакцинуватися від грипу важливо якомога раніше. Проте якщо такої можливості немає, зробити це можна протягом всього епідсезону. І перш за все подбати про захист слід людям з груп ризику. До таких відносяться:

люди віком 60 років і старше;

діти від шести місяців;

вагітні;

люди з хронічними захворюваннями ( цукровий діабет , бронхіальна астма тощо);

люди з професійних груп ризику (лікарі, вчителі, військовослужбовці тощо).

Проти актуальних штамів вірусу грипу в нинішньому епідсезоні в Україні доступні вакцини «ВаксігрипТетра» (Франція) і «ДжисіФлюКвадривалент» (Південна Корея). Враховуючи, що ці щеплення не є обов’язковими, препарат доведеться придбати власним коштом. Якщо ви збираєтесь вакцинуватися у приватній клініці, вакцина, скоріше за все, входитиме у вартість послуги, і купувати її окремо не доведеться. У випадку вакцинації в комунальному закладі (амбулаторії чи центрі первинної медико-санітарної допомоги), препарат доведеться купити в аптеці і в термосумці принести в кабінет щеплень чи своєму лікарю.

Перед щепленням лікар оглядає пацієнта і дає на підпис інформовану згоду, після чого проводить процедуру.

Ковід нікуди не зник

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін наголошує, що COVID-19 не зникає. Випадки захворювання на Ковід продовжують реєструвати, як і летальні випадки, спричинені ускладненнями коронавірусної хвороби. Тож вакцинація залишається актуальною і в цьому епідсезоні. Тим паче що 12 мільйонів українців, за даними МОЗ, не мають повноцінного захисту від COVID-19, бо не отримали повний курс щеплень, який сьогодні складається з першої, другої доз вакцини та бустеру.

Як і раніше, вакцинація проти коронавірусу є безоплатною для дітей і дорослих. Запас протиковідних вакцин в Україні складає майже 7 мільйонів доз. Препарати доступні в пунктах щеплень, які діють в амбулаторіях, поліклініках та центрах первинної медико-санітарної допомоги.

До речі, щоб не ходити до лікаря двічі, вакцинуватися проти COVID-19 і грипу можна в один день — це дозволено МОЗ. Препарати при цьому вводяться у різні руки.