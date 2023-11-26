Вакцинація від грипу та ковіду: кому варто їх зробити та що радять лікарі

Сезон захворюваності на ГРВІ та грип за даними МОЗ України, розпочався з 2 жовтня. COVID-19 тепер також перейшов до категорії сезонних захворювань нарівні з іншими респіраторними інфекціями. Як радять діяти медики, щоб захиститися від цих хвороб, дізнавалося «Одеське життя».
Захворюваність зростає
За інформацією Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі перебуває на сезонному рівні та нижча за епідпоріг на 58,2%. Проте за минулий тиждень захворюваність зросла на 30,7% у порівнянні з попереднім і становила 2220 випадків, з яких 64,4% склали діти віком до 17 років.
Стандартними заходами проти ГРВІ та грипу під час сезону застуд та грипу є вже відомі всім українцям миття рук, гігієна кашлю та чхання, самоізоляція у випадку появи симптомів та уникання місць скупчення людей. Також є специфічна профілактика — вакцинація проти грипу. До речі, в Україні вакцинальна кампанія стартувала на початку жовтня. Вакцини доступні в аптечній мережі за ціною близько 400 гривень.
Кому і коли вакцинуватися від грипу
Медики зазначають, що вакцинуватися від грипу важливо якомога раніше. Проте якщо такої можливості немає, зробити це можна протягом всього епідсезону. І перш за все подбати про захист слід людям з груп ризику. До таких відносяться:
- люди віком 60 років і старше;
- діти від шести місяців;
- вагітні;
- люди з хронічними захворюваннями (цукровий діабет, бронхіальна астма тощо);
- люди з професійних груп ризику (лікарі, вчителі, військовослужбовці тощо).
Проти актуальних штамів вірусу грипу в нинішньому епідсезоні в Україні доступні вакцини «ВаксігрипТетра» (Франція) і «ДжисіФлюКвадривалент» (Південна Корея). Враховуючи, що ці щеплення не є обов’язковими, препарат доведеться придбати власним коштом. Якщо ви збираєтесь вакцинуватися у приватній клініці, вакцина, скоріше за все, входитиме у вартість послуги, і купувати її окремо не доведеться. У випадку вакцинації в комунальному закладі (амбулаторії чи центрі первинної медико-санітарної допомоги), препарат доведеться купити в аптеці і в термосумці принести в кабінет щеплень чи своєму лікарю.
Перед щепленням лікар оглядає пацієнта і дає на підпис інформовану згоду, після чого проводить процедуру.
Ковід нікуди не зник
Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін наголошує, що COVID-19 не зникає. Випадки захворювання на Ковід продовжують реєструвати, як і летальні випадки, спричинені ускладненнями коронавірусної хвороби. Тож вакцинація залишається актуальною і в цьому епідсезоні. Тим паче що 12 мільйонів українців, за даними МОЗ, не мають повноцінного захисту від COVID-19, бо не отримали повний курс щеплень, який сьогодні складається з першої, другої доз вакцини та бустеру.
Як і раніше, вакцинація проти коронавірусу є безоплатною для дітей і дорослих. Запас протиковідних вакцин в Україні складає майже 7 мільйонів доз. Препарати доступні в пунктах щеплень, які діють в амбулаторіях, поліклініках та центрах первинної медико-санітарної допомоги.
До речі, щоб не ходити до лікаря двічі, вакцинуватися проти COVID-19 і грипу можна в один день — це дозволено МОЗ. Препарати при цьому вводяться у різні руки.