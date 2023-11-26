«Шалена погода!»: капризи останньої неділі листопада (фоторепортаж)

Людей на вулицях мало, однак картинка «жінка с пакетами» – звична навіть для скаженої (ми зараз про погоду) неділі наприкінці листопада.

– Шалена погода! – довелось почути по дорозі.

– Так синоптики ж попереджали!

– Краще б вони помилилися!

Так, синоптики попереджали, а люди тим часом побоюються морозу, бо ж якщо вся ця каша вночі замерзне, буде зовсім «весело».

Ой, не поспішало листя на деревах цієї осені жовтіти, тепер от маємо ще одну «картинку»: вітер зриває практично зелене листя з дерев, до того ж, холодно. От і падає практично зовсім зелене листя, що не встигло постаріти, на асфальт та плитку, тоне в калюжах…

Сніг ненадовго осідає у вуличних вазах, на авто, на клумбах, де теж ще виглядають зелені кущики… Вітер зривається все частіше, гілки дерев під його акомпанемент виконують свої листопадні «музичні вправи»…

Таки шалена погода!.. Що там ще обіцяють синоптики?..

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