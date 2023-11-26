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«Шалена погода!»: капризи останньої неділі листопада (фоторепортаж)

«Шалена погода!»: капризи останньої неділі листопада (фоторепортаж)

Остання неділя листопада видалася з тими ще капризами! Вітер, дощ, сніг – і все це разом. І хоча сніг у місті практично одразу тане, він разом з дощем створює на вулицях «кашу». Сильний вітер вириває парасольку з рук, немов намагається додати своїх «капризів». При цьому зазначимо: наш фоторепортаж робився в першій половині дня, а в другій «картинка» вже дуже змінилася…

Людей на вулицях мало, однак картинка «жінка с пакетами» – звична навіть для скаженої (ми зараз про погоду) неділі наприкінці листопада.

Одесса,, 26 ноября 2023
Одесса,, 26 ноября 2023
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Одесса,, 26 ноября 2023-4
Одесса,, 26 ноября 2023-5
Центр Одессы, 26 ноября 2023

– Шалена погода! – довелось почути по дорозі.

– Так синоптики ж попереджали!

– Краще б вони помилилися!

Так, синоптики попереджали, а люди тим часом побоюються морозу, бо ж якщо вся ця каша вночі замерзне, буде зовсім «весело».

Одесса,, 26 ноября 2023-7
Одесса,, 26 ноября 2023-7
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Одесса,, 26 ноября 2023-10
Одесса,, 26 ноября 2023-11

Ой, не поспішало листя на деревах цієї осені жовтіти, тепер от маємо ще одну «картинку»: вітер зриває практично зелене листя з дерев, до того ж, холодно. От і падає практично зовсім зелене листя, що не встигло постаріти, на асфальт та плитку, тоне в калюжах…

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Сніг ненадовго осідає у вуличних вазах, на авто, на клумбах, де теж ще виглядають зелені кущики… Вітер зривається все частіше, гілки дерев під його акомпанемент виконують свої листопадні «музичні вправи»…

Таки шалена погода!.. Що там ще обіцяють синоптики?..

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