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В Одесі лютує снігова стихія: частина центру міста без світла

Увечері неділі, 26 листопада 2023 року, в день, коли на Одесу та Одеську область обрушилася майже зимова стихія, частина центру міста залишилася без світла через аварію на електромережах.

За інформацією очевидців, у житлових будинках світла немає практично повсюдно, але при цьому зовнішнє освітлення працює, а міський електротранспорт продовжує курсувати.

Нагадаємо, що в першій половині дня відбулося аварійне відключення світла на Таїрова, але протягом кількох годин аварію вдалося усунути, і в будинки одеситів повернули світло.

Зараз світло на Таїрова є, хоч місцями і виникають перебої.

Як повідомляють у компанії ДТЕК «Одеські електромережі», причина блекауту – обрив проводів.

Зараз наслідки аварії усувають, тож не виключено, що протягом вечора світло в будинках одеситів все ж таки з’явиться.

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