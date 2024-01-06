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Куди скаржитися, якщо відмовляють у безплатному лікуванні?

Куди скаржитися, якщо відмовляють у безплатному лікуванні?

Програма державних гарантій забезпечує українцям безкоштовне лікування. Але буває, що з пацієнта вимагають гроші за послуги, які оплачує медустановам держава, тобто відмовляють у безплатному лікуванні.

Як діяти у таких випадках, розповіли у Національній службі здоров’я України (НСЗУ).

Насамперед треба звернутися по роз’яснення до головного лікаря лікарні або до органів охорони здоров’я місцевої влади.

Якщо це не дало результату, слід подати скаргу до НСЗУ. Для цього вкажіть такі дані:

  • прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дата народження;
  • дату події;
  • правильну назву лікарні;
  • посаду, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка вимагала оплату за медпослуги та ліки;
  • деталі ситуації, що сталася. Наприклад: вимогу грошей за надання послуг, вимогу покупки ліків, витратних матеріалів (стерильних наборів, рентгенівських плівок), примушення сплатити «благодійний внесок», відмову у виписці електронного рецепту на «Доступні ліки»;
  • суму грошей, яку довелося витратити або вимагали. За наявності додайте копії чеків на ліки або медичні послуги, які довелося сплатити;
  • номер вашого телефону.

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Подати скаргу до НСЗУ можна:

  • за телефоном «гарячої лінії» НСЗУ 16-77;
  • заповнивши електронну форму на сайті НСЗУ (у правому нижньому кутку вибрати вкладку «Зворотній зв’язок»);
  • надіславши листа електронною поштою [email protected] або звичайною поштою (проспект Степана Бандери , 19, м. Київ, 04073).

Термін розгляду скарги – 30 робочих днів, але здебільшого укладаються у десять робочих днів.

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