Новини Одеси та Одеської області

Страшніше за коронавірус: що за «хвороба Х» загрожує світові

Страшніше за коронавірус: що за «хвороба Х» загрожує світові

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджує: світ має готуватися до майбутньої невідомої хвороби, так званої «хвороби X». За прогнозами, вона може виявитися в 20 разів небезпечнішою за коронавірус, що загрожує новою пандемією. Розповідаємо, що за загадкову хворобу загрожує людству.

Що сказав голова ВООЗ про «хворобу Х»

Як заявив напередодні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус, ідея так званої «хвороби Х» далеко не нова – цей термін використовується з 2018 року.

Згідно термінології ВООЗ, «хвороба X» – найменування теоретичного невідомого патогена, здатного викликати епідемію або пандемію. Цей термін був прийнятий у лютому 2018 року для переліку патогенів та захворювань, що вимагають термінової розробки ліків або способів лікування

За словами голови ВООЗ, організація готувалася до вірусу, схожого на COVID-19, ще до пандемії 2020 року. Він не виключає, що ситуація може повторитись.

«Ви навіть можете назвати COVID-19 першою «хворобою X», і це може повторитися»,

– сказав Тедрос Адханом Гебреєсус.

Також голова ВООЗ наголосив, що світові треба бути готовим до «непередбачуваних» подій.

«Краще передбачити те, що може статися, тому що це неодноразово було в нашій історії, і підготуватися до цього. Ми не маємо зустрічати речі непідготовленими. Ми також можемо підготуватись до деяких невідомих речей»,

– пояснив він.

При цьому Тедрос Адханом Гебреєсус уточнив, що така підготовка включає систему раннього попередження, а також системи, які можуть розширюватися, коли виникає нагальна потреба у більшому медичному просторі та робочій силі.

Читайте також: Новий штам COVID-19: симптоми, ознаки та способи лікування «піроли» та «еріс»

Варто зазначити, що планування вигаданої ситуації розкритикували в соцмережах: адже, як виявилося, «хвороба Х» – не що інше як гіпотетична загроза, що є лише терміном, який використовується вченими для сприяння розробці захисних заходів, які включають вакцини, а також тести, які будуть реалізовані у разі майбутнього спалаху.

Що може стати джерелом хвороби Х

Ще у 2015 році ВООЗ розробила «План досліджень та розробок щодо запобігання епідеміям», прагнучи скоротити інтервал між виявленням вірусного спалаху та розробкою відповідної вакцини. Основна увага при цьому приділялася найбільш небезпечним інфекційним захворюванням, що виникають.

У серпні 2023 року уряд Великобританії створив дослідницький інститут для проведення досліджень і вакцинації від потенційних збудників «хвороби X».

До списку потенційних джерел хвороби X ВООЗ включила такі патогени, як:

  • Крим-Конго геморагічна лихоманка;
  • COVID-19;
  • Ебола;
  • Марбурзький вірус;
  • лихоманка Ласса;
  • Вірус Зіка;
  • Вірус Ніпах;
  • Глихоманка долини Рифт;
  • Близькосхідний респіраторний синдром (MERS);
  • тяжкий гострий респіраторний синдром (ТОРС);
  • Зоонозні віруси;
  • Бактеріальна інфекція.

Які симптоми можуть бути у «хвороби X»

Симптоми «хвороби X» з’являються раптово і можуть включати:

  • лихоманку;
  • судоми у м’язах;
  • непритомність;
  • болі в шиї або спині;
  • головний біль;
  • набрякання очей і чутливість до світла.

Також можуть виникнути:

  • нудота, блювання;
  • дискомфорт у животі, діарея;
  • болі в горлі;
  • різкі перепади настрою та розгубленість.

Через кілька днів збудження може перейти в сонливість, занепокоєння, може збільшитись печінка.

Додаткові ознаки та симптоми включають:

  • прискорене серцебиття;
  • опухлі лімфатичні вузли;
  • петехіальні пухирі на шкірі, у роті та в горлі.

Після четвертого чи п’ятого дня хвороби у хворих може розвинутись органна недостатність. На другому тижні хвороби деякі хворі вмирають. А після дев’ятого чи десятого дня хвороби більшість тих, хто вижив, починають одужувати.

За оцінками медиків, «хвороба X» може вбити до 50 мільйонів людей. І оскільки COVID-19 стає все більш поширеною та повторюваною проблемою охорони здоров’я, вчені вже зараз готуються до можливої нової пандемії.

Стаття на тему: Сезонні захворювання: як уберегти себе та близьких

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • Чи шкідлива газована вода для зубів – результати дослідження
    Чи шкідлива газована вода для зубів – результати дослідження

    Вчені довели, що газована вода не така вже й нешкідлива, як прийнято вважати, оскільки через дуже високий рівень кислотності здатна руйнувати зубну емаль, особливо якщо вживати її занадто часто. У той же час є різниця між звичайним газуванням та більшістю інших напоїв, особливо солодких.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Мільйони поза домом: чи повернуться на батьківщину українські біженці?
    Мільйони поза домом: чи повернуться на батьківщину українські біженці?

    Понад 6 мільйонів українських втікачів від війни зараз мешкають за кордоном. Про важливість повернення біженців на батьківщину у публічному просторі точаться постійні розмови. А президент Володимир Зеленський згадав про біженців у своїй новорічній промові. Щоправда, не всі погодилися із використаними ним формулюваннями, у яких біженців протиставляли громадянам України.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Зарплати українців ще зростуть: коли та наскільки
    Зарплати українців ще зростуть: коли та наскільки

    Заробітки українців зростатимуть на кілька тисяч гривень щороку. Такі амбітні прогнози озвучили у Кабінеті Міністрів напередодні новорiчних свят. Також урядовці обіцяють подальше зменшення інфляції та зниження рівня безробіття.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Підбиваємо підсумки: розчарування 2023-го і загрози 2024-го для фронту та економіки
    Підбиваємо підсумки: розчарування 2023-го і загрози 2024-го для фронту та економіки

    На новий рік заведено підбивати підсумки і будувати плани. Зустрічаючи минулий, 2023 рік, багато хто сподівався, що наша перемога «не за горами». Але оптимістичні прогнози не виправдалися. І ось ми знову готуємося загадати спільне для всіх українців бажання і з надією дивимося в новий рік, аналізуючи події останніх 12 місяців. Разом із військовими та політичними експертами «Одеське життя» підбиває підсумки минулого 2023 року і прогнозує подальший розвиток подій в Україні.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Американський професор і його колеги зібрали кошти для захисту неба над Україною
    Американський професор і його колеги зібрали кошти для захисту неба над Україною

    Відомий американський історик, професор Єльського університету, амбасадор фандрейзингової платформи United24 Тімоті Снайдер разом із чотирма професорами провідних вишів світу зібрав 950 тисяч доларів на систему виявлення повітряних цілей «Безпечне небо» для Одеської, Херсонської, Миколаївської та Сумської областей України.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати