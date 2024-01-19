Страшніше за коронавірус: що за «хвороба Х» загрожує світові

Що сказав голова ВООЗ про «хворобу Х»

Як заявив напередодні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус, ідея так званої «хвороби Х» далеко не нова – цей термін використовується з 2018 року.

Згідно термінології ВООЗ, «хвороба X» – найменування теоретичного невідомого патогена, здатного викликати епідемію або пандемію. Цей термін був прийнятий у лютому 2018 року для переліку патогенів та захворювань, що вимагають термінової розробки ліків або способів лікування

За словами голови ВООЗ, організація готувалася до вірусу, схожого на COVID-19, ще до пандемії 2020 року. Він не виключає, що ситуація може повторитись.

«Ви навіть можете назвати COVID-19 першою «хворобою X», і це може повторитися»,

– сказав Тедрос Адханом Гебреєсус.

Також голова ВООЗ наголосив, що світові треба бути готовим до «непередбачуваних» подій.

«Краще передбачити те, що може статися, тому що це неодноразово було в нашій історії, і підготуватися до цього. Ми не маємо зустрічати речі непідготовленими. Ми також можемо підготуватись до деяких невідомих речей»,

– пояснив він.

При цьому Тедрос Адханом Гебреєсус уточнив, що така підготовка включає систему раннього попередження, а також системи, які можуть розширюватися, коли виникає нагальна потреба у більшому медичному просторі та робочій силі.

Варто зазначити, що планування вигаданої ситуації розкритикували в соцмережах: адже, як виявилося, «хвороба Х» – не що інше як гіпотетична загроза, що є лише терміном, який використовується вченими для сприяння розробці захисних заходів, які включають вакцини, а також тести, які будуть реалізовані у разі майбутнього спалаху.

Що може стати джерелом хвороби Х

Ще у 2015 році ВООЗ розробила «План досліджень та розробок щодо запобігання епідеміям», прагнучи скоротити інтервал між виявленням вірусного спалаху та розробкою відповідної вакцини. Основна увага при цьому приділялася найбільш небезпечним інфекційним захворюванням, що виникають.

У серпні 2023 року уряд Великобританії створив дослідницький інститут для проведення досліджень і вакцинації від потенційних збудників «хвороби X».

До списку потенційних джерел хвороби X ВООЗ включила такі патогени, як:

Крим-Конго геморагічна лихоманка;

COVID-19;

Ебола;

Марбурзький вірус;

лихоманка Ласса;

Вірус Зіка;

Вірус Ніпах;

Глихоманка долини Рифт;

Близькосхідний респіраторний синдром (MERS);

тяжкий гострий респіраторний синдром (ТОРС);

Зоонозні віруси;

Бактеріальна інфекція.

Які симптоми можуть бути у «хвороби X»

Симптоми «хвороби X» з’являються раптово і можуть включати:

лихоманку;

судоми у м’язах;

непритомність;

болі в шиї або спині;

головний біль;

набрякання очей і чутливість до світла.

Також можуть виникнути:

нудота, блювання;

дискомфорт у животі, діарея;

болі в горлі;

різкі перепади настрою та розгубленість.

Через кілька днів збудження може перейти в сонливість, занепокоєння, може збільшитись печінка.

Додаткові ознаки та симптоми включають:

прискорене серцебиття;

опухлі лімфатичні вузли;

петехіальні пухирі на шкірі, у роті та в горлі.

Після четвертого чи п’ятого дня хвороби у хворих може розвинутись органна недостатність. На другому тижні хвороби деякі хворі вмирають. А після дев’ятого чи десятого дня хвороби більшість тих, хто вижив, починають одужувати.

За оцінками медиків, «хвороба X» може вбити до 50 мільйонів людей. І оскільки COVID-19 стає все більш поширеною та повторюваною проблемою охорони здоров’я, вчені вже зараз готуються до можливої нової пандемії.

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