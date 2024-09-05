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В цьому селищі на Одещині вперше з’явилися вулиці Бандери і Шухевича

В цьому селищі на Одещині вперше з’явилися вулиці Бандери і Шухевича

У межах молодіжного конкурсу «Небайдужі» в Доброславській громаді успішно реалізовується проект «Вулиці говорять». Декомунізація тут торкнулась не лише перейменувань радянських назв вулиць у селах, а й колишньої назви центральної садиби — селища Комінтернівське.

Її особливість в тому, що на Одещині вперше з’явились вулиці Степана Бандери, Романа Шухевича та Героїв УПА. Також вулиці вже носять імена сучасних героїв, які загинули на російсько-українській війні.

Педагоги ліцею у селищі Доброслав, Ірина Гайдукова і Вікторія Білаш запропонували на всіх декомунізованих вулицях Доброслава встановити інформаційні стенди, щоб люди знали біографії та здобутки людей, іменами яких названі вулиці. Спонсором виступив місцевий патріот Сергій Хоменко.

У День Незалежності всі таблички було встановлено.

вулиця полковника Гуляєва

У Доброславській громаді навіть під час війни реалізуються малі й великі проекти. Чотири роки тому місцева влада започаткувала «Ярмарок молодіжних проектів», назвавши його «Небайдужі». Завдяки цьому за мінімального залучення коштів з місцевого бюджету вирішили багато питань: створення зелених майданчиків, будівництво поля для міні-футболу, переробка електронних цигарок на павербанки, сцена для школи тощо.

вулиця героїі 28-ї бригади

Голова Доброславської громади Людмила Прокопечко повідомила, що завдяки проекту в багатьох селах громади втілено низку цікавих ідей. Лише цьогоріч — 15. До їх реалізації активно долучається соціально відповідальний бізнес, місцеві підприємці, підрядні організації, фермери.

Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ
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