Підготовка до зими: чим і скільки запасатися?

Осінь та зима 2022 року показала, що багато українців виявилися не готові до того, що після російських ракетних ударів та обстрілів шахідами, оселі одеситів надовго лишалися без електрики, тепла, інколи – без води! Тому подекуди виникав ажіотаж навколо деяких груп товарів: свічок, ліхтариків, повербанків тощо.
Наступна зима вже не за горами, а тактика ведення війни в росіян навряд чи зміниться. Влада України вже закуповує необхідні для підтримки енергопостачання генератори, але варто подбати про свій комфорт і самостійно.
«Одеське життя» з’ясовувало, чим варто запастись на зиму-2023?
Електрика: як підготуватися до довгих відключень світла?
Повністю забезпечити свою оселю електроенергією у разі довгих відключень світла, досить важко одеситам, хто проживає в квартирах. У приватному секторі вихід – це купівля та встановлення генератора.
Якщо в минулому році під час масовому відключенню електроенергії, ціна на генератори підскочила, то сьогодні бензиновий генератор потужністю від 2 до 2,5 кВт можна придбати від 6500 гривень, дизельний – від 19 тисяч.
Потужність генератора, який вам потрібен, залежить від кількості електроприборів, які ви будете під’єднувати. Якщо це тільки, наприклад, холодильник, освітлення в будинку і для підзарядки батарей (ноутбука, телефону), то вистачить генератора до 3,5 кВт. Генератор такої потужності споживає в середньо 0,5 літра палива, тобто на добу він «з’їсть» десь 12-13 літрів бензину (чи дизелю), а це на сьогодні десь 600-700 гривень.
Якщо ви проживаєте в квартирі, то генератор встановити майже нереально (окрім ви проживаєте на першому поверсі) і треба шукати інші варіанти виходу із ситуації. Самий бюджетний варіант підготуватися до відключень електроенергії – запастися повербанками або зарядними електричними станціями. Від повербанку можна зарядити батареї на телефоні, інколи підзарядити ноутбук, а також підключити лед-лампи чи освітлення від USB виходу (наприклад, лед-гірлянду). Крім того, якщо ви хочете, щоб в квартирі був інтернет – то роутер теж можна підключити до повербанку через спеціальний перехідник-конвертер.
Якщо вам дозволяє бюджет, то замість повербанків можна купити одну зарядну станцію потужність понад 50 тисяч мАг. Такі станції споряджають розетками для підключення техніки 220 В, дуже часто мають лед-ліхтарик і багато USB виходів. За таку станцію потрібно буде викласти від 5 тисяч гривень, і якщо в розетку покласти трійник, то до нього одразу можна підключити розтер і GPON адаптер і не купувати перехідники. Але велику побутову техніку до таких зарядних станцій бажано не підключати, тому що тоді дуже швидко розрядяться батареї і ви лишитесь без електроенергії. Якщо ви хочете забезпечити у вашій оселі електроенергією холодильник, підзарядкою мобільних пристроїв, світло тощо, тоді слід купувати потужну зарядну станцію, але її ціна буде стартувати від 30 тисяч гривень.
Ну і звичайно, куди ж без ліхтариків? На сьогодні майже всі сучасні ліхтарики оснащені всередині акумуляторними батарейками і заряджають від розетки, або від повер-банків. Тому достатньо купити собі додому 2-3 ліхтарики і завжди тримати їх зарядженими. Таких ліхтариків, як налобних, ручних тощо, нині можна знайти від 100 гривень за одиницю на будь-якому сайті і запастися заздалегідь.
Як підключити інтернет без світла?
Якщо забезпечити підзарядку акумуляторів мобільних приладів, світла і роботу роутера – треба 2-3 одиниці потужність мінімум в 20 тис мАг (на сьогодні найдешевші такі повербанки від 350-400 гривень). Перехідник для роутера потрібен, тому що переважно бюджетні повербанки мають вихід в 5 В (роутери підключаються у розетку до мережі 220 В, тому треба перехідники під 9 або 12 В). Такий перехідник на ринку сьогодні коштує від 300 до 800 гривень. Але якщо у вас провайдер інтернету, який встановлює до роутера ще додатковий адаптер (GPON), він теж підключається до електромережі і йому потрібне додаткове живлення під час відключення електроенергії. Тобто, по суті, вам потрібен ще один перехідник під GPON-адаптер, а також при купівлі повербанку брати такий, який буде мати 2 виходи USB. Але роутер і адаптери споживають небагато електроенергії, тому одного повербанку на 20 тисяч мАг вам може вистачити на 24 години, але час роботи роутера буде ще залежати від його потужності. Простими словами, якщо у вас великий та дорогий роутер, він від повербанка в 20 тисяч мАг може пропрацювати від 6 до 12 годин.
Світло світлом, але як готувати їжу?
У багатьох одеситів в квартирах нет підключення газопостачання. Це стосується, наприклад, багатоповерхівок від 10 поверхів. Також багато хто за останні кілька років взагалі відмовлявся від газопостачання.
Як готувати їжу тим, у кого взагалі немає газопостачання? Тут складніше – виходів є два.
- Купити невеличкий балон газу (туристичний) обсягом в 5, 8 чи 12 літрів і до нього спеціальний пальник (в середньому 200-300 гривень). В залежності від об’єму газового балону варіюється і його ціна: 5-літровий – від 500 гривень, а 12-літровий – від 2 тисяч. Під балон не обов’язково купувати пальник – можна придбати компактну газову плиту на 1 конфорку. Середня ціна за таку газову плиту – 500-600 гривень. Маючи такі не хитрі прилади, ви зможете забезпечити себе та родину гарячою водою та їжею мінімум на 1-2 доби (в залежності від об’єму газового балону).
- Можна підключити електричну плиту до зарядної станції. Але така зарядна станція буде коштувати вже від 50 тисяч гривень, адже електрична плита споживає електроенергію від 1-2 кВт на годину, тому станції може вистачити всього на кілька разів приготування їжі.
Всі добре пам’ятають часи, коли цієї зими, що минула, в деяких будинках кілька діб не було світла і тут ніяка потужна електростанція не врятує ситуацію, так само як і на кілька діб не вистачить газу в туристичному балоні для приготування їжі на цілу родину. Тут мої сусіди (як і багато одеситів) знаходили досить зручний вихід із ситуації – в дворі ставили мангал, розводили багаття в ньому і готували їжу. Для такого варіанту треба щоб хтось в будинку мав мангал, а самому запастися дровами чи вугіллям.
Що робити тим, у кого газове опалення?
Тут все просто: у кого котли останніх 1-2 поколінь і повністю на електриці, треба купити звичайний автомобільний акумулятор і підключити котел та колонку до нього під час вимкнення електроенергії.
А якщо ну дуже довго не буде світла?
Влада нас заспокоює, що цієї осені та зими не будуть ситуації, коли ну дуже довго не буде електроенергії. Але якщо станеться якась форс-мажорна ситуація і в вашому мікрорайоні не буде світла кілька діб, можна проситися в гості до знайомих чи родичів в сусідній мікрорайон підзарядити техніку, повербанки. Адже рашисти точно не зможуть лишити одночасно всі райони Одеси без світла на довгий період, тому наш народ – непереможний і будемо мати надію, що на наступний осінньо-зимовий період ми не будемо складати перелік, чим запастися на цей період і святкуватимемо Перемогу!
Олександр Українець
Фото: Rozetka, OLX