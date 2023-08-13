«А де дешевше?»: ціни на фрукти-овочі на одеському Привозі

Чимчикуємо по одеському Привозу. Серпень – це ж саме те: овочево-фруктовий натюрморт на кожному кроці. Жіночка пробігає поруч, питає: «А де у вас тут все те ж саме, тільки дешевше?». Ага, це вона про «дешеві ряди»…
Ой, з цими рядами на Привозі зараз складно розібратись! Багато чого змінилося, то ж давайте про ціни на «живі вітаміни», тобто на овочі і фрукти.
«Дорогоцінні» овочі
Чую по дорозі, що «овочі стали дорогоцінними». У відповідь «полетіли» порівняння з іншими ринками. Все, як завжди… Починаємо вивчати «дорогоцінні» ціни за один кілограм:
- огірки – 20-30 грн;
- помідори – 20-55 грн;
- солодкий перець – 30-50 грн;
- картопля (звісно, молода) – 16-25 грн;
- морква – 20-35 грн;
- цибуля – 25-35 грн;
- буряк – 35-50 грн
- кабачки – 10-25 грн;
- капуста – 20-35 грн;
- баклажани – 30-40 грн.
«Чарівні» фрукти
Рекламне «повідомлення» вголос від продавця: «Наші фрукти чарівні!». Мало хто реагує: спека, до того ж, більше звикли про «солодкі, як мед». Ціни на «чарівні» за один кілограм:
- яблука – від 15 грн;
- полуниця (це вже давно «рідкість») – 100-120 грн;
- черешня – 60-70 грн;
- вишня – 60-75 грн;
- кавуни – 15-25 грн;
- дині – 30-50 грн;
- персики – 35-70 грн;
- абрикоси – 60-80 грн;
- слива – 30-45 грн;
- виноград – 70-120 грн.
Фото авторки