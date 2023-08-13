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«А де дешевше?»: ціни на фрукти-овочі на одеському Привозі

«А де дешевше?»: ціни на фрукти-овочі на одеському Привозі

Чимчикуємо по одеському Привозу. Серпень – це ж саме те: овочево-фруктовий натюрморт на кожному кроці. Жіночка пробігає поруч, питає: «А де у вас тут все те ж саме, тільки дешевше?». Ага, це вона про «дешеві ряди»…

Ой, з цими рядами на Привозі зараз складно розібратись! Багато чого змінилося, то ж давайте про ціни на «живі вітаміни», тобто на овочі і фрукти.

«Дорогоцінні» овочі

Чую по дорозі, що «овочі стали дорогоцінними». У відповідь «полетіли» порівняння з іншими ринками. Все, як завжди… Починаємо вивчати «дорогоцінні» ціни за один кілограм:

  • огірки – 20-30 грн;
  • помідори – 20-55 грн;
  • солодкий перець – 30-50 грн;
  • картопля (звісно, молода) – 16-25 грн;
  • морква – 20-35 грн;
  • цибуля – 25-35 грн;
  • буряк – 35-50 грн
  • кабачки – 10-25 грн;
  • капуста – 20-35 грн;
  • баклажани – 30-40 грн.
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«Чарівні» фрукти

Рекламне «повідомлення» вголос від продавця: «Наші фрукти чарівні!». Мало хто реагує: спека, до того ж, більше звикли про «солодкі, як мед». Ціни на «чарівні» за один кілограм:

  • яблука – від 15 грн;
  • полуниця (це вже давно «рідкість») – 100-120 грн;
  • черешня – 60-70 грн;
  • вишня – 60-75 грн;
  • кавуни – 15-25 грн;
  • дині – 30-50 грн;
  • персики – 35-70 грн;
  • абрикоси – 60-80 грн;
  • слива – 30-45 грн;
  • виноград – 70-120 грн.
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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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