Монархія на чолі з гетьманом: як Скоропадський намагався створити незалежну Українську державу

Генерал-майор імператорського полку

Походив Скоропадський з козацько-старшинського роду. Народився він 15 травня 1873 року в німецькому місті Вісбадені, в сім’ї офіцера, а дитинство провів у родовому маєтку Тростянець Чернігівської губернії, де у родині дотримувалися старих українських звичаїв.

Як вимагали дворянські традиції, Скоропадський обрав військовий шлях і успішно закінчив пажеський корпус у Санкт-Петербурзі. Коли почалася російсько-японська війна, молодий офіцер подав рапорт із проханням про переведення на фронт. За хоробрість і винахідливість Микола II нагородив Скоропадського орденом Святої Анни, а через місяць після закінчення війни призначив своїм флігель-ад’ютантом і надав йому звання полковника. Під час Першої світової війни Скоропадський воював уже у званні генерал-майора імператорського полку.

Під час революції 1917 року український національний рух очолила соціалістична Центральна Рада. Нащадок гетьманського роду та бойовий генерал Скоропадський не підтримав соціалістичні ідеї. За наказом генерала Корнілова корпус під командуванням Скоропадського одним із перших був українізований, а сам Скоропадський, який користувався великою популярністю у козаків, був обраний отаманом Вільного козацтва.

Читайте також: Українське козацтво на карті Одеської області

Українська держава на чолі з гетьманом

Популярність Скоропадського викликала невдоволення Центральної Ради, йому чинили всілякі перешкоди і він був змушений піти у відставку. А коли у січні 1918 року більшовики зайняли Київ, Скоропадському навіть довелося ховатися.

Проте незабаром в Україні почався рух опору, і Всеукраїнський з’їзд хліборобів одноголосно закликав проголосити гетьманом України Павла Скоропадського. Внаслідок перевороту Центральну Раду скасували та проголосили Українську державу на чолі з гетьманом, в руках якої було зосереджено всю владу, у тому числі й законодавчу. Формою це нагадувало диктатуру з національними традиціями, по суті — авторитарний режим. При цьому Скоропадський за допомогою м’яких реформ намагався відновити стабільність у суспільстві та ліквідувати революційні зміни у земельному питанні. Він також встановив дипломатичні відносини з багатьма державами, а Україна здобула свободу дій у зовнішній політиці, налагодив політичні та економічні відносини з Кримом, Доном та Кубанню та навіть вів переговори про входження їх до складу України на федеративній основі.

У своїх спогадах Павло Скоропадський писав, що російський церковний ієрарх Антоній, митрополит Київський і Галицький, пропонував йому помазання на царство. І якби гетьман погодився на це, Україна б увійшла до списку європейських монархій.

Вимушена втеча і життя за кордоном

Хоч би якими прогресивними були починання Скоропадського, всім їм протидіяли партії, які підтримували Центральну Раду. Крім того, через політичні розбіжності стався розкол у кабінеті міністрів гетьмана. І Скоропадський, намагаючись розрядити атмосферу, підписав маніфест, який фактично знищив ідею побудови незалежної України. Цей крок позбавив гетьмана підтримки українського народу. Директорія, яка виступала проти гетьмана, закликала до повстання. Повстанці заволоділи Києвом, а Скоропадського змусили підписати зречення.

Читайте також: Як українські козаки Одесу будували?

Колишній гетьман виїхав з України і оселився у місті Ванзеї поблизу Берліна. Коли до влади прийшли німецькі фашисти, він був змушений зберігати лояльність до них, хоч і не підтримував нацистів. Щобільше, Скоропадський завжди відстоював перед офіційними колами рейху інтереси українців.

У квітні 1945 року під час бомбардування англо-американською авіацією Скоропадський був смертельно поранений. Він помер 26 квітня 1945 року в лікарні монастиря Меттен і був похований у місті Оберстдорф.

Гетьман заклав основи інтелектуального потенціалу України

На посаді гетьмана Скоропадський дуже багато зробив для розвитку української культури, освіти та науки. Саме він створив Українську Академію наук, університети у Києві та Кам’янці-Подільському, близько 150 гімназій. За нього було надруковано кілька мільйонів підручників українською мовою, а в школах запроваджено обов’язкове викладання української мови, історії та географії. У столиці було засновано галерею мистецтв, історичний музей, бібліотеку, театри, симфонічний оркестр. Крім того, за розпорядженням Скоропадського було створено Міністерство народного здоров’я.

Що пов’язує Павла Скоропадського з Одесою

Серед навчальних закладів, створених Павлом Скоропадським на території України, були й одеські виші. У вересні 1918 року указом гетьмана Української держави Павла Скоропадського з ініціативи одеського інженера та політика Михайла Брайкевича в Одесі було створено політехнічний інститут. Одеський осередок партії «Свобода» пропонує надати політеху ім’я Павла Скоропадського. Окрім того, завдяки українському гетьманові у нашому місті з’явився також сільськогосподарський інститут.

Джерела: zn.ua, Вікіпедія.

Читайте також: