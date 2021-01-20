«Украинский Юг»: казаки-мазепинцы на Одесчине (видео)

Вышел второй ролик проекта «Украинский Юг» Украинского института национальной памяти Украины (УИНП). Он рассказывает о жизни мазепинских казаков в Одесской области.

По словам главы Южного межрегионального отдела УИНП Сергея Гуцалюка, второй фильм проекта рассказывает об истории переселения мазепинских казаков в южные регионы Украины, их роли в освоении Юга Украины, и, в частности, Одесчины.

«Имя выдающегося украинского гетмана Ивана Мазепы и отмеченного московской пропагандой «Дикого поля» для многих не переплетается, а зря. Потому что свой земной путь гетман Мазепа завершил здесь — на берегу Днестра… В съемках фильма принимал участие мой боевой побратим одессит Павел Баранов, реконструктор, с которым мы вместе воевали против оккупантов. Он выступает в роли казака Макара Компанийца, — сообщил Сергей Гуцалюк.

Напомним, первый фильм проекта был посвящен городу Белгороду-Днестровскому.

Фото: Facebook Сергея Гуцалюка