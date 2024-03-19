В слезах и соплях: есть ли спасение от сезонной аллергии? Выясняем у эксперта

Мы задали семь ключевых вопросов о сезонной аллергии врачу-аллергологу высшей категории, к.м.н. Ирине Агафоновой.

Чихать хотели: что вызывает сезонную аллергию?

Поллиноз – это сверхчувствительная реакция организма на пыльцу разных растений. Всего разделяют три волны болезни:

С апреля до конца мая идет цветение деревьев и кустов: березы, тополя, ольхи, ивы, орешника. В июне цветение луговых трав и злаков: ржи, овса, пшеницы, ковыля, пырея. С июля по октябрь пылят сорняки: амброзия, циклахена, полынь, лебеда.

При этом у человека может быть аллергия на пыльцу только одного вида растений, а может и на все сразу. В зависимости от этого длительность симптомов заболевания колеблется от 2-3 недель до нескольких месяцев.

Потенциальные аллергики: кто в группе риска?

За возникновение болезни в основном отвечает наследственная предрасположенность. Грубо говоря, чаще всего пациент получает аллергию «по наследству» от родителей или близких родственников. В таком случае поллиноз способен возникнуть в любом возрасте, если произойдет сбой в работе иммунной системы. А причиной «поломки» иммунитета может стать сильный стресс, резкое изменение климата или образа жизни, злоупотребление антибиотиками, ухудшение экологических условий и даже любовь к сладостям и фаст-фуду.

Как отличить поллиноз от простуды?

Симптомы этих недугов очень похожи – сильный насморк, чихание, слезотечение, зуд в носу и горле, головная боль. Но в пользу аллергии свидетельствует четкая сезонность появления симптомов, отсутствие повышенной температуры и ухудшение самочувствия на улице, особенно в сухую, теплую и ветреную погоду, когда в воздухе максимальная концентрация пыльцы.

Можно ли просто «перетерпеть» сезонную аллергию?

Пускать болезнь на самотек нельзя! Лечить поллиноз нужно, даже если его симптомы едва ощутимы. Если игнорировать сезонную аллергию, то ее проявления способны ежегодно усиливаться, а спектр аллергенов – расширяться. В результате поллиноз может перерасти в более грозный недуг – бронхиальную астму.

Как диагностировать и лечить поллиноз?

Для диагностики проводятся кожные аллергопробы (делаются только в период ремиссии, результаты готовы уже через 30 минут), а также анализы крови на аллергены (их можно делать и в период обострения, но они стоят дороже и результаты нужно ждать дольше). Также иногда назначается назоцитограмма – мазок-отпечаток из слизистой носа для выявления причин развития ринита.

Международные стандарты лечения поллиноза условно разделяются на 4 этапа:

Минимизация или полное исключение контакта с аллергеном. В случае пыльцы это может быть переезд в другой регион на период цветения растения-раздражителя. Метод аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ), принцип которого заключается во введении в организм микродоз «виновного» аллергена (в виде капель, таблеток или инъекций) в течение 3-5 лет. Благодаря этому чувствительность к аллергену постепенно снижается и наступает длительная ремиссия. Но такое лечение нужно начинать за несколько месяцев до сезона цветения, к тому же оно дорогостоящее и имеет ряд противопоказаний (тяжелая форма астмы, хронические сердечно-сосудистые заболевания, онкопатологии). Подбор лекарств, позволяющих контролировать аллергию в период обострения (антигистаминные и противовоспалительные препараты, назальные спреи и т.п.). Образование больных, которые должны знать и соблюдать определенные правила поведения.

А вот люди говорят…

Существует «страшилка», что после АСИТ, которую в народе называют «прививкой от аллергии», симптомы болезни впоследствии могут только усугубиться. В действительности временное усиление проявлений поллиноза (чихание, насморк, слезотечение) после инъекции относится к «плановым» возможным побочным реакциям на введение аллергена.

Это состояние довольно быстро проходит, зато при правильно проведенном курсе терапии пациент в результате получает длительный период ремиссии с ощутимым уменьшением или даже полным исчезновением симптомов поллиноза и избавляется от необходимости постоянно принимать антиаллергические препараты.

Диета для аллергиков: нужна или нет?

При поллинозе нужна специальная диета. Необходимо исключить из рациона продукты, содержащие в своем составе пыльцу растений, вызывающих аллергическую реакцию, а именно:

мед;

орехи;

дыни;

арбузы;

тыкву;

виноград;

сельдерей;

халву;

майонез;

горчицу;

маргарин;

семена подсолнечника;

персики;

абрикосы;

нектарины;

подсолнечное и кукурузное масло.

Обратите внимание, что при поллинозе запрещены виноградный сок и вино, а в период обострения – молоко и пиво.

Избавляемся от симптомов поллиноза без лекарств и народными методами: это реально?

Хочу предостеречь аллергиков от лечения травами. Особенность поллиноза – это перекрестная аллергия на лекарства, изготовленные на растительной основе. Потому фитотерапия категорически противопоказана! В то же время есть ряд простых, но эффективных мер, способных значительно облегчить жизнь аллергика во время цветения «опасного» растения: