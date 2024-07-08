Сезонна алергія: як її розпізнати та чим лікувати

Сезонна алергія: як її розпізнати та чим лікувати

Сезонна алергія у багатьох людей проявляється вже з початком цвітіння рослин навесні. Її наукова назва – «поліноз» або «сезонний алергічний ринокон’юнктивіт», а народна – «сінна лихоманка». Основні збудники алергії – пилок амброзії та квітучих дерев. «Одеське життя» з’ясовувало, як заблокувати симптоми алергії та чи можна її позбутися назавжди.

Причини виникнення алергії

Алергічна реакція — це відповідь імунної системи, яка таким специфічним чином реагує на безпечні природні речовини. Простіше кажучи, сезонну алергію викликає квітковий пилок, який осідає на слизових оболонках носоглотки. Після цього в крові людини, схильної до алергії, утворюються антигени, які організм розглядає як чужорідне втручання, і дає на них сильну імунну відповідь.

Викликати сезонну алергію може:

  • ослаблення імунітету,
  • хронічний стрес,
  • гормональний збій,
  • неправильне харчування,
  • забруднення навколишнього середовища,
  • спадковість.

До найпоширеніших рослин, які спричиняють поліноз, можна віднести тополю, березу, амброзію, полин, соняшник, вербу, бузок.

Симптоми полінозу

Ознаки сезонної алергії легко сплутати з проявами вірусної інфекції. Крім того, прояви полінозу можуть бути схожі на симптоми алергічного риніту, кон’юнктивіту та навіть бронхіальної астми. Але визначити, що саме викликало ту чи іншу реакцію організму, може тільки лікар.

До найпоширеніших симптомів сезонної алергії відносяться:

  • тривале і часте чхання,
  • почервоніння, сльозогінність і набряклість очей,
  • нежить,
  • кашель,
  • свербіж у носоглотці,
  • утруднене носове дихання.

Алергічні реакції в деяких випадках також можуть супроводжуватися лущенням, сухістю шкіри та різним висипом, а також ознаками загальної інтоксикації організму — стомлюваністю, слабкістю, нудотою та пітливістю.

Поліноз на пилок дерев

Навесні, коли починається цвітіння дерев, організм алергіків реагує на це цілком передбачуваним чином: печінням у носі, рясним виділенням слизу і відчуттям різі в очах. На шкірі може з’явитися кропив’янка. Але найважчим проявом полінозу є бронхіальна астма, яка виникає порівняно рідко.

Одним з дерев, пилок якого може викликати подібні симптоми, є верба. Алергікам не рекомендується приймати навіть відвари з цієї рослини, інакше це може призвести не тільки до прояву алергічної реакції, але й до проблем із шлунково-кишковим трактом. У тих же, хто схильний до інших видів алергічних захворювань, реакція на пилок або препарати з верби може супроводжуватися висипаннями на шкірі, найчастіше на лобі та підборідді.

Схожу реакцію може викликати також і цвітіння бузку. Щоб уникнути негативних проявів, потрібно не лише уникати місць, де росте бузок, але відмовитися навіть від ароматизаторів із запахом її квітів.

Чим лікують сезонну алергію?

Зазвичай лікування полінозу симптоматичне — із застосуванням ліків, які усувають основні прояви алергії. Наприклад, від алергічного риніту і для профілактики сезонної алергії використовують краплі в ніс, протиалергічні краплі та судинозвужувальні препарати. При набряку та різі в очах призначають антигістамінні краплі для очей.

Якщо прояви алергії не надто болючі, можна приймати антигістамінні таблетки, які зменшують чхання і полегшують носове дихання. Як допоміжні препарати для лікування алергії використовують також ентеросорбенти.

Тим, хто страждає від алергії, крім застосування лікарських засобів, потрібно обмежити прогулянки у період цвітіння рослин, а при виході на двір одягати темні окуляри і медичну маску. При поверненні додому обов’язково потрібно прийняти душ і змінити одяг, а провітрювати квартиру краще за сирої або дощової погоди.

Якщо у вас з’явилися ознаки полінозу, необхідно звернутися до алерголога і не намагатися лікуватися самостійно, тому що запущена хвороба може дати ускладнення, які вилікувати буде значно важче.

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Ірина Сорокіна ПРОФІЛЬ
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