Туристичний сезон в Одесі: від цін до небезпеки (відео)

Де та як відпочивали

Популярні курорти Одещини – Грибівка, Затока, Коблево – нині недоступні відпочивальникам, адже головна небезпека – міни у воді та відсутність хвилерізів. Тож всі кинулися на відпочинок до одеських пляжів. Аби не проґавити цьогорічний теплий сезон, рішенням військової обласної адміністрації було відкрито 10 безпечних пляжів: інклюзивний пляж, пляж True Man Sun of a Beach, два пляжі Red Line, пляж Калетон, Itaka, Ibiza, Зебра, Public Beach Club, Grande Pettine.

Доступ до води неабияк посилив туризм. За прогнозами експертів, цього року Одесу можуть до кінця сезону відвідати до 800 тисяч людей. Ця цифра більш ніж вдвічі менша, ніж у доковідні часи, але показник для воєнного часу – колосальний. Якщо минулого року бізнес виживав, і відкритися змогли лише 60% готелів та ще й з мінімальною завантаженістю, то цього літа їх кількість збільшилась до 90%. Вже у червні вихідними було важко знайти вільний номер, а у серпні майже повна завантаженість фіксувалася і будні. Що ж стосується цін, то вони майже не змінилися.

«У доларах майже нічого не змінилося, а у гривні інколи навіть дешевше. Готелі які коштували 100 доларів за ніч до війни, сьогодні можна відвідати вдвічі дешевше. Ті які коштували 50 доларів – мають цінник 35-40 доларів. Вони не сильно подешевшали, бо є рівень рентабельності», – каже експерт із туризму Фазіль Аскеров.

Подобові квартири перешли в довгострокову оренду. Тож їх стало втричі менше. Найбільше має попит найдорожчий сегмент готелів. Їм частіше за все користуються ті, хто раніше відпочивав за кордоном. Серед популярних і найдешевший сегмент.

Хто обслуговує туристів

Аби бізнесу втриматися на плаву під час війни та мобілізації, власники були вимушені підвищувати зарплату персоналу. Бо нині за професіоналів треба ще й поборотися. Хтось поповнив лави Збройних сил, хтось – поїхав за кордон.

«Нині на ринку реальний дефіцит кадрів. Сильно помолодшав персонал. Якщо раніше вік адміністратора був 25-35 років, то сьогодні 20-25, а офіціанти – 15-18 років. Раніше їх не брали, а зараз вимушені брати. Великий дефіцит технічного персоналу. Якщо щось зламалось з обладнання – то дуже складно оперативно його відремонтувати. Дуже не вистачає кваліфікованих кухарів в усіх закладах. І це при тому, що вартість кухаря виросла на 50%. Зараз це 1500-1800 доларів», – розповив Фазіль Аскеров.

Все це напряму впливає на ціни у закладах, які продовжують підійматися. Однак, через постійну зміну персоналу рівень сервісу не може бути на високому довоєнному рівні, каже експерт.

«Сьогодні дуже складно надавати гарний сервіс, платити податки і при цьому робити великі знижки постійним клієнтам. Я підтримую тих, хто відмовляється від знижок на користь закладу. Неможливо тримати сервіс на найвищому рівні, бо він налаштовується роками і персонал вчиться теж роками. Зараз за сезон змінюється 80-90% робітників. Але все одно, нині сервіс залишається достатньо високим і вищим за європейський. Я навіть не знаю жодну країну, яка б могла надавати такий якісні послуги під час війни».

Туризм та війна

Важливим фактором лишається і безпека. На жаль, доступні укриття є лише на офіційних пляжах, але й там не реагують на тривогу. До того ж люди почали не зважати на міни, які дрейфують у Чорному морі, а рятувальники не завжди в силах допомогти.

«Були випадки, коли люди вирішили, що на матрацах та кругах можна запливати за буйки. Їх відносило вітром, і починалися мільйон дзвінків «Рятуйте, людей віднесло». Нам військові не дають дозволу на вихід наших плавзасобів на море через мінну небезпеку. І тільки ВМС можуть вийти та врятувати людей які цього потребують», – розповила Марина Аверіна, речниця ДСНС в Одеській області.

Тож, при виборі місць для відпочинку треба зважувати ризики і задоволення, та дотримуватися простих правил, аби відпочинок не став фатальним, радять рятувальники.