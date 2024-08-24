Біля берегів Одеси віднесло в море сім’ю на матраці – чим усе закінчилося

В Одесі військові моряки врятували родину, яку віднесло у відкрите море на надувному матраці.
Про це розповіли у прес-службі Військово-морських сил ЗСУ.
За інформацією військових, сім’ю з чотирьох цивільних осіб, серед яких була дитина, віднесло на надувному плавзасобі на відстань понад дві морські милі від узбережжя Одещини.
Читайте також: В Одесі п’ятьох відпочиваючих віднесло у відкрите море: подробиці
Військові моряки виявили постраждалих, допомогли піднятися на борт, надали необхідну допомогу та доставили у безпечне місце на суходолі.
«Нажаль, подібні випадки не така вже й рідкість, особливо в курортний сезон. Тож вкотре нагадуємо – на узбережжі Чорного моря зберігається підвищена мінна небезпека, внаслідок розв’язаної рф війни до берега може прибити не лише морські міни, а й інші, часто малопомітні вибухонебезпечні предмети. Закликаємо громадян організовувати свій відпочинок на морі з урахуванням зазначеного та виключно на перевірених і дозволених для відвідування ділянках узбережжя, на яких організовано чергування рятувальних служб», – нагадують військові.
Як повідомлялося, в червні військові моряки врятували в акваторії Чорного моря чоловіка, віднесеного у відкрите море на надувному крузі.