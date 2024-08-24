Біля берегів Одеси віднесло в море сім’ю на матраці – чим усе закінчилося

Про це розповіли у прес-службі Військово-морських сил ЗСУ.

За інформацією військових, сім’ю з чотирьох цивільних осіб, серед яких була дитина, віднесло на надувному плавзасобі на відстань понад дві морські милі від узбережжя Одещини.

Військові моряки виявили постраждалих, допомогли піднятися на борт, надали необхідну допомогу та доставили у безпечне місце на суходолі.

«Нажаль, подібні випадки не така вже й рідкість, особливо в курортний сезон. Тож вкотре нагадуємо – на узбережжі Чорного моря зберігається підвищена мінна небезпека, внаслідок розв’язаної рф війни до берега може прибити не лише морські міни, а й інші, часто малопомітні вибухонебезпечні предмети. Закликаємо громадян організовувати свій відпочинок на морі з урахуванням зазначеного та виключно на перевірених і дозволених для відвідування ділянках узбережжя, на яких організовано чергування рятувальних служб», – нагадують військові.

Як повідомлялося, в червні військові моряки врятували в акваторії Чорного моря чоловіка, віднесеного у відкрите море на надувному крузі.