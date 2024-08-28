В Одесі стало більше безпечних пляжів: список

Зазначимо, ситуація з якістю води порівняно з початком серпня покращилася на пляжах Аркадія та 10 ст. Великого Фонтану. А на 16 ст. Великого Фонтану морська вода, як і раніше, не відповідає нормам.

Станом на 23 серпня вода відповідає нормам на пляжах:

«Ланжерон»

«Дельфін»

«Аркадія»

10 станція Великого Фонтану

13 станція Великого Фонтану

«Калітон»

інклюзивний пляж

«True Man Sun of a Beach»

«Red Line»



Водночас фахівці попереджають, що ситуація може змінюватися через зливові дощі та інші природні явища, що впливають на якість води для купання. Тому важливо стежити за інформацією від територіальних ЗМІ та органів місцевого самоврядування.