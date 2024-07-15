Мобілізація: чого чекати після 16 липня?

Що буде після оновлення даних?

Для тих, хто оновив дані, є два шляхи: або такі люди одразу отримують повістки, або залишаються у резерві і чекають на можливе запрошення до ТЦК (колишні військкомати) чи на ВЛК (військово-лікарська комісія).

Звісно, мова не йде про тих, хто має бронювання або кого визнали непридатними. За статистикою, такі люди оновлюють свої військово-облікові дані більш сміливо.

Як каратимуть ухилянтів?

А от на тих, хто дані не оновив, може чекати багато неприємностей: від штрафів (з можливим подальшим блокуванням рахунків за їх несплату) та позбавлення права керувати транспортом до оголошення у розшук і аж до кримінальної відповідальності (з подальшим ув’язненням).

Нагадаємо, що після 16 липня тим, хто не оновив дані, можуть надсилати повістки поштою на ті адреси реєстрації, які є в базах ТЦК, навіть якщо людина там не проживає. Повістка буде за будь-яких обставин вважатися врученою. Навіть якщо людина її не отримає, то буде вважатися, що вона її отримала і проігнорувала. Далі на ухилянта почнуть накладати відповідні санкції.

Чи звільняє сплата штрафу від військової служби?

Звісно, сплата штрафу не звільняє від військової служби. Тобто тут військовозобов’язаного може чекати подвійне або навіть потрійне покарання. Накладання штрафу — це наслідок адміністративної відповідальності за те, що людина не оновила вчасно свої дані чи, наприклад, проігнорувала першу повістку. Далі на особу можуть чекати жорсткіші заходи впливу.

Несплата штрафу також несе в собі певні ризики. Хоча людина може навіть не знати, що на її ім’я виписано штраф.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Інформація про накладання штрафу відображається в автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП). Там можна самостійно перевірити, оштрафували людину чи ні. Пошук інформації через зазначений веб-сайт можна здійснювати шляхом введення, наприклад:

прізвища, ім’я, по батькові, дати народження боржника;

прізвища, ім’я, по батькові стягувача;

номера виконавчого провадження.

Скільки штрафів можуть виписати?

Наразі сума штрафу за порушення мобілізаційного законодавства становить від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень. Деякі адвокати наголошують, що повторне порушення вимог ТЦК може призвести до нових штрафів. Громадянин може отримувати штрафи регулярно — немає обмежень на кількість надісланих повісток та штрафів, які можуть бути накладені.

Сумарна заборгованість у розмірі 160 тисяч гривень надає право виконавчій службі не тільки арештовувати рахунки та майно боржника, а й займатися їх фактичною реалізацією (продажем).