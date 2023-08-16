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Лагідні хвилі пестять занедбаний пляж: як виглядає Затока під час війни (відео)

Лагідні хвилі пестять занедбаний пляж: як виглядає Затока під час війни (відео)

Затока — курорт, який знають у всій Україні та сусідніх державах. Щоліта на море приїжджали натовпи відпочивальників, які змінювали один одного з травня до кінця оксамитового сезону. Але за останні два роки життя на курорті припинилося.

У мережі з’явилися відео, де видно, як виглядають пляжі Затоки під час війни, яку нам принесли росіяни.

Дане відео зроблено 1 серпня. На ньому видно порожній Центральний пляж курорту.

Через мінну небезпеку та регулярні обстріли баз відпочинку відпочивати в Затоці небезпечно для життя.

Пляжі за два роки поросли бур’янами. Доріжки, якими тисячами снували туристи сьогодні порожні.

Лавки на Центральном пляже Затоки

Всі магазинчики та лавки біля пляжу забиті дошками. Окрім протягів там ніхто не гуляє.

На цьому відео окрім бур’янів на пляжі бачимо ще й рештки очеретяних островів, які у Затоку принесло течією з-під Херсона після підриву росіянами Каховської ГЕС.

@artem_sabanchuk Затока сегодня 07.08.2023#українапонадусе💙💛 #затока2023 #морепляж ♬ оригинальный звук – Антикварная Одесса

Відео викликало багато приємних спогадів у людей, які раніше бували у Затоці на відпочинку.

Комментарии под видео про Затоку

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