В Одесі люди не змогли потрапити в укриття: що кажуть у мерії

У соцмережах повідомляють, що вдень 11 серпня під час повітряної тривоги два сховища виявилися зачиненими: у парку Перемоги та на пляжі “Дельфін”.

У зачиненому сховищі на пляжі “Дельфін” на дверях вказали, що “ключі в адміністрації”, проте за вказаним номером слухавку ніхто не взяв.

На те, що сталося, відреагувала віцемер Анна Позднякова, яка пообіцяла розібратися в ситуації.

“Повністю поділяю обурення анонімних авторів – це неприпустимо. У ситуації розберемося. Такого бути не повинно.

При цьому, в цих же телеграм-каналах поширюється інформація про те, що укриття належать КП “Сервісний центр”. Інформація дійсності не відповідає. Тим не менш. Випадок вимагає реакції від місцевої влади і вона буде”, – запевнила заступниця мера.

Нагадаємо, наприкінці липня Одеська ОДА офіційно підтвердила відновлення роботи п’яти пляжних зон на популярному пляжі Ланжерон. Однак шлях від найвіддаленіших пляжних зон до цього укриття становить понад 700 метрів.