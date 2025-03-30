Помощник человека с инвалидностью
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На таку оцінку людина може прийти не сама – можна взяти з собою когось для підтримки або консультації.

Хто може бути присутній при оцінці?

Лікар, який направив вас на таку оцінку. Він може бути присутнім, якщо ви подали заяву з проханням про його участь – довіреність для цього не потрібна.

Ваш представник. Це може бути:

  • адвокат;
  • законний представник (наприклад, опікун);
  • представник за довіреністю;
  • інший лікар, якого ви запросили;
  • спеціаліст з реабілітації;
  • соцпрацівник;
  • спеціаліст, який допомагає ветеранам та демобілізованим.
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Які документи потрібні представнику?

  • Якщо це опікун або піклувальник, потрібно мати при собі рішення суду, яке підтверджує його повноваження.
  • Якщо це адвокат, підійде договір про юридичну допомогу, довіреність або документ на безоплатну правову допомогу.
  • Якщо це інша людина за довіреністю, потрібна нотаріально завірена довіреність.

Якщо у вас є питання по цьому з приводу, телефонуйте на «гарячі лінії » МОЗ: 0800-602-019 та 0800-505-201.

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