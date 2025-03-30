На таку оцінку людина може прийти не сама – можна взяти з собою когось для підтримки або консультації.
Хто може бути присутній при оцінці?
Лікар, який направив вас на таку оцінку. Він може бути присутнім, якщо ви подали заяву з проханням про його участь – довіреність для цього не потрібна.
Ваш представник. Це може бути:
- адвокат;
- законний представник (наприклад, опікун);
- представник за довіреністю;
- інший лікар, якого ви запросили;
- спеціаліст з реабілітації;
- соцпрацівник;
- спеціаліст, який допомагає ветеранам та демобілізованим.
Ще за темою: Інвалідність по-новому: що буде зі справами, які не встигли розглянути МСЕК
Які документи потрібні представнику?
- Якщо це опікун або піклувальник, потрібно мати при собі рішення суду, яке підтверджує його повноваження.
- Якщо це адвокат, підійде договір про юридичну допомогу, довіреність або документ на безоплатну правову допомогу.
- Якщо це інша людина за довіреністю, потрібна нотаріально завірена довіреність.
Якщо у вас є питання по цьому з приводу, телефонуйте на «гарячі лінії » МОЗ: 0800-602-019 та 0800-505-201.
Читайте також:
- Як військовослужбовцям отримати грошову допомогу у разі інвалідності?
- Які пільги належаться людям з інвалідністю із загального захворювання;
- Чи може дитина з інвалідністю навчатися дистанційно.