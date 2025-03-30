На таку оцінку людина може прийти не сама – можна взяти з собою когось для підтримки або консультації.

Хто може бути присутній при оцінці?

Лікар, який направив вас на таку оцінку. Він може бути присутнім, якщо ви подали заяву з проханням про його участь – довіреність для цього не потрібна.

Ваш представник. Це може бути:

адвокат;

законний представник (наприклад, опікун);

представник за довіреністю;

інший лікар, якого ви запросили;

спеціаліст з реабілітації;

соцпрацівник;

спеціаліст, який допомагає ветеранам та демобілізованим.

Які документи потрібні представнику?

Якщо це опікун або піклувальник , потрібно мати при собі рішення суду, яке підтверджує його повноваження.

, потрібно мати при собі рішення суду, яке підтверджує його повноваження. Якщо це адвокат , підійде договір про юридичну допомогу, довіреність або документ на безоплатну правову допомогу.

, підійде договір про юридичну допомогу, довіреність або документ на безоплатну правову допомогу. Якщо це інша людина за довіреністю, потрібна нотаріально завірена довіреність.

Якщо у вас є питання по цьому з приводу, телефонуйте на «гарячі лінії » МОЗ: 0800-602-019 та 0800-505-201.

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