Помощник человека с инвалидностью
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На такую оценку человек может прийти не один – можно взять с собой кого-либо для поддержки или консультации.

Кто может присутствовать при оценке?

Врач, направивший вас на такую оценку. Он может присутствовать, если вы подали заявление с просьбой о его участии – доверенность для этого не требуется.

Ваш представитель. Это может быть:

  • адвокат;
  • законный представитель (например, опекун);
  • представитель по доверенности;
  • другой врач, которого вы пригласили;
  • специалист по реабилитации;
  • социальный работник;
  • специалист, который помогает ветеранам и демобилизованным.
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Какие документы необходимы представителю?

  • Если это опекун или попечитель, необходимо иметь при себе судебное решение, подтверждающее его полномочия.
  • Если это адвокат, подойдет договор о юридической помощи, доверенность или документ о бесплатной правовой помощи.
  • Если это другое лицо по доверенности, требуется нотариально заверенная доверенность.

Если у вас есть вопросы по этому поводу, звоните на «горячие линии» МОЗ: 0800-602-019 и 0800-505-201.

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