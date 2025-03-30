На такую оценку человек может прийти не один – можно взять с собой кого-либо для поддержки или консультации.
Кто может присутствовать при оценке?
Врач, направивший вас на такую оценку. Он может присутствовать, если вы подали заявление с просьбой о его участии – доверенность для этого не требуется.
Ваш представитель. Это может быть:
- адвокат;
- законный представитель (например, опекун);
- представитель по доверенности;
- другой врач, которого вы пригласили;
- специалист по реабилитации;
- социальный работник;
- специалист, который помогает ветеранам и демобилизованным.
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Какие документы необходимы представителю?
- Если это опекун или попечитель, необходимо иметь при себе судебное решение, подтверждающее его полномочия.
- Если это адвокат, подойдет договор о юридической помощи, доверенность или документ о бесплатной правовой помощи.
- Если это другое лицо по доверенности, требуется нотариально заверенная доверенность.
Если у вас есть вопросы по этому поводу, звоните на «горячие линии» МОЗ: 0800-602-019 и 0800-505-201.
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