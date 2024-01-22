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Які пільги належаться людям з інвалідністю із загального захворювання

Які пільги належаться людям з інвалідністю із загального захворювання

Відповідно до Закону «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», людям з інвалідністю внаслідок загального захворювання належиться низка пільг. Їхній обсяг залежить від групи інвалідності.

1.Придбання ліків та засобів реабілітації – безкоштовно або на пільгових умовах:

  • люди з інвалідністю 1, 2 та 3-ї груп при амбулаторному лікуванні можуть безкоштовно придбати ліки за рецептом лікаря (за умови, що їхня пенсія або соцдопомога, призначена замість пенсії, не перевищує мінімального розміру пенсії, зараз він становить 2093 гривні);
  • люди з інвалідністю 1 і 2-ї груп при амбулаторному лікуванні можуть придбати ліки за рецептом лікаря з 50% знижкою;
  • люди з інвалідністю 1, 2 та 3-ї груп мають право на безкоштовне або на пільгових умовах забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

2. Безкоштовне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань для всіх груп інвалідності.

3. 50% знижка на вартість проїзду на внутрішніх лініях повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня (для всіх груп інвалідності).

4. Безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті (крім таксі) – для людей з інвалідністю 1 та 2-ї груп.

ВАЖЛИВО! Пільгову оплату комунальних послуг у законі не передбачено. Тому єдиний варіант – звертатися по субсидію.

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