Які послуги можна отримати безкоштовно?
Консультації юриста з правових питань;
- Допомогу у складанні заяв, скарг, звернень та інших документів;
- Допомогу з підготовкою документів для суду та участь юриста в судових процесах.
- Консультації та допомогу з документами доступні усім. Безкоштовна допомога в суді надається лише певним категоріям громадян.
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Хто має право на безоплатну допомогу в суді?
- працездатні особи – якщо середньомісячний дохід становить менше 6056 гривень;
- пенсіонери (за віком, вислугою років) – якщо пенсія або допомога становить менше 4722 гривень;
- особи з інвалідністю – якщо пенсія або соціальна допомога (замість пенсії) становить менше 6056 гривень.
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Як звернутися по допомогу?
Зателефонуйте на «гарячу лінію» системи безкоштовної правової допомоги: 0800-213-103 (усі дзвінки безкоштовні). Вас проконсультують за телефоном, підкажуть, де знаходиться найближче бюро, або приїдуть до вас додому, якщо ви не виходите з дому.