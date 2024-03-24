Як військовослужбовцям отримати грошову допомогу у разі інвалідності?

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Отримати гроші можна не пізніш як через 3 роки після видачі відповідної довідки МСЕК.

Тим, хто служить, слід подати відповідний рапорт командиру військової частини.

Колишнім військовослужбовцям, які звільнилися із ЗСУ, потрібно подати документи до ТЦК (військкомату), де вони перебувають на обліку.

За місцем подання документів заповнюється заява встановленого зразка та дозвіл на обробку персональних даних.

Також потрібно підготувати копії:

паспорту;

ідентифікаційного коду;

номеру банківського рахунку;

довідки про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва), виданої командиром військової частини;

постанови військово-лікарської комісії (ВЛК) про причинний зв’язок поранення (травми, контузії, каліцтва або захворювання);

довідки МСЕК щодо встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності.

Після розгляду документів комісія Міноборони ухвалить рішення про призначення одноразової грошової допомоги, після чого військова частина або обласні ТЦК виплатять гроші.

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