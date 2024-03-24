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Як військовослужбовцям отримати грошову допомогу у разі інвалідності?

Як військовослужбовцям отримати грошову допомогу у разі інвалідності?

На одноразову грошову допомогу мають право військовослужбовці, які зазнали поранення, травми, контузії, каліцтва або захворювання і мають довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), якою встановлено інвалідність або відсоток втрати працездатності.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Отримати гроші можна не пізніш як через 3 роки після видачі відповідної довідки МСЕК.

Тим, хто служить, слід подати відповідний рапорт командиру військової частини.

Колишнім військовослужбовцям, які звільнилися із ЗСУ, потрібно подати документи до ТЦК (військкомату), де вони перебувають на обліку.

За місцем подання документів заповнюється заява встановленого зразка та дозвіл на обробку персональних даних.

Також потрібно підготувати копії:

  • паспорту;
  • ідентифікаційного коду;
  • номеру банківського рахунку;
  • довідки про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва), виданої командиром військової частини;
  • постанови військово-лікарської комісії (ВЛК) про причинний зв’язок поранення (травми, контузії, каліцтва або захворювання);
  • довідки МСЕК щодо встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності.

Після розгляду документів комісія Міноборони ухвалить рішення про призначення одноразової грошової допомоги, після чого військова частина або обласні ТЦК виплатять гроші.

Раніше ми розповідали, яка знижка на оплату комуналки належить учаснику війни.

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