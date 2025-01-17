Після ліквідації МСЕК в області залишилися нерозглянутими 1 845 справ про надання групи інвалідності. Їх перевели в електронний формат і розподілили між експертними командами відповідно до профілю.

Про це на брифінгу розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Оксана Рокунець-Сорочан.

За словами чиновниці, щодня розглядається близько 42 справ і станом на сьогодні медогляд пройшли 590 осіб, а групу інвалідності отримали лише – 435.

– На сьогодні, ті люди, які ще торік здали документи на розгляд до МСЕК і їхні справи не встигли розглянути, автоматично передаються до закладів охорони здоров’я, відповідно до профілю. Зараз ці люди оглядаються і їм дається відповідна довідка на руки і далі, вони в пенсійному фонді починають отримувати інвалідність і соціальну підтримку автоматом, – каже чиновниця.

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Після отримання інвалідності пацієнти отримують індивідуальний реабілітаційний план, де прописані особливості його роботи, які роботодавець має виконати.

– Додатково ми зробили на сайтах кожного закладу дані експертної команди. Вони ведуть свій електронний облік: усі зміни в законодавстві, усі зміни, які відбуваються в них на території. Людина може зайти і подивитись як організована команда, як вона працює, в якому форматі. І там є частина, де можна залишити свої скарги або побажання та зауваження, а також поспілкуватися з адміністратором, – додала вона.

Оксана Рокунець-Сорочан також зазначила, що для людей, які отримали інвалідність раніше і не можуть пройти медичний огляд цього року з поважних причин, статус інвалідності автоматично продовжується до 1 липня 2025 року.