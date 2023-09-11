Товар із інтернет-магазину не прийшов: що робити?

Багато хто воліє не ходити магазинами «в реалі», а замовляти потрібний товар в інтернет-магазинах. Але є ризик нарватися на недобросовісних продавців. Як не потрапити у неприємну ситуацію, розповіли у Телеграм-каналі «Захист прав споживачів».

Шахраї в онлайн-магазинах: як розпізнати?

Бувають ситуації, коли замовлений в онлайн магазині товар не доставили, тоді як гроші ви вже заплатили. А на питання, в чому річ, продавець ігнорує усі ваші повідомлення.

Ще один неприємний варіант: замовлений в онлайн магазині товар виявився несправним. При цьому продавець ігнорує повідомлення про повернення товару та коштів або його заміну або просто блокує вас.

Судячи з усього, це шахраї. На жаль, їх чимало, але є прості правила, які допоможуть убезпечити себе від таких продавців:

Головний принцип безпечної покупки онлайн – попередня перевірка. На сайті має бути достовірна та повна інформація про магазин, товари, які він продає, а також контактна інформація. Якщо такої інформації немає, це, швидше за все, сайт шахраїв і мати з ними справу не варто;

також слід звернути увагу, що на сайті інтернет-магазину має бути вказано ім’я юридичної особи або фізичної особи-підприємця з усіма контактними даними. Не можете знайти таку інформацію? Не ризикуйте та не купуйте тут нічого.

Які правила безпеки в інтернеті треба знати та дотримуватись

Щодня з’являються нові види шахрайства в інтернеті. І щоб не стати жертвою шахраїв, слід при здійсненні операцій в інтернеті дотримуватися таких правил:

не вказувати власні персональні дані на неперевірених сайтах;

нікому не повідомляти термін дії банківської картки та CVV-код;

перевіряти гіперпосилання та наповнення сайту на відповідність офіційним даним компаніям;

у разі отримання спірних листів або повідомлень не здійснювати жодних оплат до встановлення обставин ситуації;

не робити передоплати в неперевірених інтернет-магазинах;

не користуватися неперевіреними оголошеннями щодо роботи, що обіцяє швидкий заробіток за внесення задатку.

Як бути, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв

Необхідно звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати за номером 102. Зберіть інформацію, що підтверджує факти здійснення шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт тощо.

Необхідно звернутися до адміністратора сайту з метою блокування сторінки шахрая, а також зателефонуйте до банку, через який були здійснені платіжні операції, та повідомте, що переказ здійснено на карту шахрая.

Після притягнення винного до кримінальної відповідальності ви можете звернутися до суду з вимогою відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Відповідно до частини першої статті 1212 Цивільного кодексу України особа, яка набула майна або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілої), зобов’язана повернути її потерпілому.

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За матеріалами rbc.ua