Одеситам повернули вкрадені гаджети та гроші з банківської картки

В Одесі викрили трьох чоловіків, які позіхали на чуже майно. Предметом зазіхань стали мобільні телефони, документи та гроші.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Одним із правопорушників виявився раніше засуджений за наркозлочини 27-річний городянин. Він випадково зустрівся на вулиці Мечникова зі знайомим, а під час розмови взяв у нього телефон, щоб допомогти настроїти програми. Коли ж власник мобільного телефону відволікся і відвернувся, зловмисник тихо втік разом з його гаджетом. Телефон вартістю 1500 гривень чоловік думав здати до ломбарду, але не встиг: поліцейські викрили правопорушника того ж дня та вилучили у нього викрадене.

А 38-річний одесит, проходячи вулицею Садовою, побачив на лавці дідуся, а поряд із ним мобільний телефон. Зловмисник непомітно викрав смартфон вартістю 5500 гривень, яким планував користуватися особисто. Поліцейські за кілька годин встановили особу правопорушника, а викрадене – повернули власнику.

Ще один 42-річний одесит знайшов на вулиці банківську картку, яку власник того дня втратив. Замість віднести її банк, зловмисник пішов витрачати кошти у різних магазинах Приморського району. Правоохоронці встановили, що правопорушник за допомогою безконтактної сплати витратив понад 6 тисяч гривень, а картку викинув. Під час слідства він відшкодував потерпілому завдану шкоду.

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