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В Одесі шахрай кинув торговця картоплею на 30 тисяч доларів

24-річний чоловік пообіцяв 27-річному одеситу закупити за оптовими цінами картоплю, взяв гроші та витратив їх на погашення своїх боргів.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

У поліції повідомили, що підозрюваний обіцяв 27-річному чоловікові купити оптову партію картоплі у західних областях України, яку постраждалий мав намір продавати у продовольчих магазинах міста.

Протягом кількох місяців довірливий одесит тричі передавав гроші партнерові, витративши за цей час 31000 доларів. Весь цей час шахрай обнадіяв знайомого, що постачання картоплі ось-ось відбудеться. Ще якийсь час чоловік сподівався на повернення грошей, а потім звернувся до поліції.

Поліцейські з’ясували, що шахрай витрати гроші на погашення кредитів.

Відкрито провадження за 190-ю статтею Кримінального кодексу України (шахрайство).

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