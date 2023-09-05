В Одесі шахрай кинув торговця картоплею на 30 тисяч доларів

24-річний чоловік пообіцяв 27-річному одеситу закупити за оптовими цінами картоплю, взяв гроші та витратив їх на погашення своїх боргів.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
У поліції повідомили, що підозрюваний обіцяв 27-річному чоловікові купити оптову партію картоплі у західних областях України, яку постраждалий мав намір продавати у продовольчих магазинах міста.
Протягом кількох місяців довірливий одесит тричі передавав гроші партнерові, витративши за цей час 31000 доларів. Весь цей час шахрай обнадіяв знайомого, що постачання картоплі ось-ось відбудеться. Ще якийсь час чоловік сподівався на повернення грошей, а потім звернувся до поліції.
Поліцейські з’ясували, що шахрай витрати гроші на погашення кредитів.
Відкрито провадження за 190-ю статтею Кримінального кодексу України (шахрайство).
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