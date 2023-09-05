В Одесі шахрай кинув торговця картоплею на 30 тисяч доларів

Одеситам дзвонять «співробітники СБУ»: як реагувати? Незважаючи на війну і воєнний стан, шахраям все кортить. І до того ж, вони щоразу вигадують нові схеми, щоб ввести надмірно недовірливих і довірливих громадян в оману і змусити їх розлучитися зі своїми кревними або хоча б «злити» дані банківської картки. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі автоаферисти влаштовували підстави на дорогах, щоб вимагати з людей гроші (фото) Кількох осіб, які можуть бути причетні до схеми автомобільних підстав на дорогах, викрили в Одесі. Вони імітували аварії так, аби жертва вважала себе винною, та пропонували залагодити провину за гроші. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ