Геомагнітні бурі на 12 вересня: що прогнозують вчені

У вівторок, 12 вересня, прогнозується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди. Про це повідомили в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами Сонце. І хоча вчені не мають чітких підтверджень, як саме магнітні бурі впливають на людину, багато хто все ж таки скаржиться на погане самопочуття через них.

Як запевняють нас фахівці з космічної погоди, найтриваліша магнітна буря вересня вже благополучно минула, а решта геомагнітних обурень цього місяця обіцяє бути не настільки сильними.

Наступної магнітної бурі, попередньо, варто чекати 26-28 вересня.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль в серці,

слабкість та сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

Загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів та горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та цигарок. Шкідливі напої замініть трав’яним чаєм. Найчастіше ходите на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.