Одеситам дзвонять «співробітники СБУ»: як реагувати?

Незважаючи на війну і воєнний стан, шахраям все кортить. І до того ж, вони щоразу вигадують нові схеми, щоб ввести надмірно недовірливих і довірливих громадян в оману і змусити їх розлучитися зі своїми кревними або хоча б «злити» дані банківської картки.

І ким тільки часом вони не видаються! І співробітниками банку, і правоохоронцями, і, як виявилося, навіть співробітниками Служби безпеки України!

Показову історію розповіла «Одеському життю» сьогодні наша читачка.

За словами жінки, сьогодні їй зателефонували з номера +380945012657 і навіть назвали на прізвище-ім’я-по батькові. Представившись співробітником СБУ невідомий заявив про нібито зафіксовані платежі на російські рахунки з її карти «Приватбанку».

«Поки що, мовляв, гроші на якомусь рахунку зберігаються. До з’ясування.

Чи я перераховувала? Чи надавала комусь дозвіл на використання моєї карти? Чи не втрачала карту… Сказали, що всі мої відповіді фіксуються…

Я сказала, що вирішу сама через ПриватБанк. І поклала слухавку.

Після чого вони знову набрали мене. Я не почала відповідати. Одразу написала до Привату. Таке виявилося, що це розвід шахраїв»,

– розповіла читачка «Одеського життя».

Тож радимо одеситам бути пильними та не відповідати на дзвінки з підозрілих номерів.

Раніше ми розповідали, що в Одесі викрили кілька шахрайських шахрайських кол-центрів.

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