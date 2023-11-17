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Підвищення тарифів на електроенергію неминуче: експерт розповів чому

Підвищення тарифів на електроенергію неминуче: експерт розповів чому

Електроенергія в Україні дорожчатиме. Це в першу чергу пов’язано з зобов’язаннями перед західними партнерами. А після війни має бути досягнута кінцева мета – повна синхронізація ринків України і Євросоюзу. 

Про це розказав Костянтин Ущаповський, керівник Комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

За його словами, підвищення тарифів на енергетичні ресурси створюють інвестиційно-привабливі умови для того, щоб ставилися газотурбінні та газопоршневі електростанції, та була розподілена мобільна генерація, яка б могла залучатися в часи проходження дефіцитних годин.

Ущаповський розказав, що з 1 січня НКРЕКП має зробити розрахунки щодо тарифів. І якщо робити наступний крок у їхньому зростанні, то він повинен бути виваженим, максимум 15%.

Тобто за його словами, за кіловат-годину доведеться сплатити приблизно до 3 грн.

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Але, його особиста думка полягає в тому, що до успішного завершення осінньо-зимового сезону не може бути й мови про підвищення тарифів.

Якщо і плануватиметься наступний етап щодо збільшення оплати за електроенергію, Ущаповський пропонує, аби це рішення пройшло всю процедуру: від громадських обговорень, де будуть заслухані всі сторони, до ухвалення остаточного рішення.

Також керівник НКРЕКП не розуміє, чому на час війни був запроваджений мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло. І чому не було такого мораторію на електрику і воду.

Раніше ми писали, що планувалося підвищення тарифу на воду, але НКРЕКП скасовував це рішення через звернення президента.

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