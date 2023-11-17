Новини Одеси та Одеської області

Підвищення тарифів на світло з 1 січня: у Міненерго прокоментували новину

Підвищення тарифів на світло з 1 січня: у Міненерго прокоментували новину

Сьогодні, 17 листопада, низка українських ЗМІ та телеграм-каналів повідомили про підвищення цін на електроенергію до 3 грн за кВт. Однак в Міненерго цю інформацію спростували.

Про це йдеться на facebook-сторінці Міністерства енергетики України.

Опираючись на слова директора НКРЕКП Костянтина Ущаповського про те, що з 1 січня будуть проводитись розрахунки на електроенергію, низка ЗМІ розповсюдила інформацію про здорожчання тарифу на електроенергію.

Проте в Міненерго повідомляють, що з 1 січня підвищення тарифу на електроенергію для населення не буде.

А слова спікера були спотворені та розповсюджені в ЗМІ. Інформація не відповідає дійсності.

Читайте також: Тарифи на комуналку: чи стримає влада свою обіцянку їх не підвищувати?

Окрім того, в Міненерго наголосили, що проти України веде війну підступний та сильний ворог. Це протистояння відбувається всюди: на полі бою, в економіці, енергетиці, в інформаційному просторі.

цитата Міненерго

У Міністерстві енергетики повідомили вчергове, що вся інформація про підвищення тарифів та запровадження відключень буде оприлюднена на офіційних платформах та ресурсах.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати