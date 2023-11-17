Підвищення тарифів на світло з 1 січня: у Міненерго прокоментували новину

Про це йдеться на facebook-сторінці Міністерства енергетики України.

Опираючись на слова директора НКРЕКП Костянтина Ущаповського про те, що з 1 січня будуть проводитись розрахунки на електроенергію, низка ЗМІ розповсюдила інформацію про здорожчання тарифу на електроенергію.

Проте в Міненерго повідомляють, що з 1 січня підвищення тарифу на електроенергію для населення не буде.

А слова спікера були спотворені та розповсюджені в ЗМІ. Інформація не відповідає дійсності.

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Окрім того, в Міненерго наголосили, що проти України веде війну підступний та сильний ворог. Це протистояння відбувається всюди: на полі бою, в економіці, енергетиці, в інформаційному просторі.

У Міністерстві енергетики повідомили вчергове, що вся інформація про підвищення тарифів та запровадження відключень буде оприлюднена на офіційних платформах та ресурсах.