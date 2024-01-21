Святкові куточки, загадкові фасади: сім миттєвостей одеського тижня

15 січня

Літній театр Міського саду в ці дні перетворився на Чарівний парк Дідуся Люм’єра:

16 січня

Отак зараз виглядає чарівний одеський куточок на вулиці Гоголя:

17 січня

На вулицi Жуковського помилувались ми картинкою часу, що, здається, зупинилось: тогорічний виноград і осіннє листя і взимку прикрашають старий одеський дворик:

Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.

18 січня

На одеському Привозі біля лотка з постільною білизною:

– Новорічна?

– Новорічна! Гарна, красива, якісна!

– Це що, прикол такий?

– Та який прикол?! Постіль як постіль. На подарунки беруть.

– А потім що з нею робити?

– Так вона ж не одноразова, до наступного Нового року в шафі полежить.

– Щось ніяк не можу зрозуміти… Це, що тепер продаватимуть постіль до кожного свята?..

Продавчиня після тривалої паузи відповідає:

– Мабуть, так… До речі, постіль до першого квітня ще не завезли…

19 січня

На Пастера: старі одеські дворики не поспішають позбавитися головного символу і прикраси зимових свят:

20 січня

Одеський Арт-дворовик в Отонівському провулку (колишній Некрасова) запрошує зануритись у світ мистецтва просто неба:

21 січня

Ця давня табличка на фасаді будинку в провулку Футуристів (колишньому Маяковського) – і своєрідна прикраса, і приклад «поширеної помилки», і ціла таємнича історія:

Фото авторки