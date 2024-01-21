Святкові куточки, загадкові фасади: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 15 по 21 січня?
15 січня
Літній театр Міського саду в ці дні перетворився на Чарівний парк Дідуся Люм’єра:
16 січня
Отак зараз виглядає чарівний одеський куточок на вулиці Гоголя:
17 січня
На вулицi Жуковського помилувались ми картинкою часу, що, здається, зупинилось: тогорічний виноград і осіннє листя і взимку прикрашають старий одеський дворик:
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18 січня
На одеському Привозі біля лотка з постільною білизною:
– Новорічна?
– Новорічна! Гарна, красива, якісна!
– Це що, прикол такий?
– Та який прикол?! Постіль як постіль. На подарунки беруть.
– А потім що з нею робити?
– Так вона ж не одноразова, до наступного Нового року в шафі полежить.
– Щось ніяк не можу зрозуміти… Це, що тепер продаватимуть постіль до кожного свята?..
Продавчиня після тривалої паузи відповідає:
– Мабуть, так… До речі, постіль до першого квітня ще не завезли…
19 січня
На Пастера: старі одеські дворики не поспішають позбавитися головного символу і прикраси зимових свят:
20 січня
Одеський Арт-дворовик в Отонівському провулку (колишній Некрасова) запрошує зануритись у світ мистецтва просто неба:
21 січня
Ця давня табличка на фасаді будинку в провулку Футуристів (колишньому Маяковського) – і своєрідна прикраса, і приклад «поширеної помилки», і ціла таємнича історія:
Фото авторки