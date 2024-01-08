З аристократичним шармом: як виглядають старовинні одеські двері після реставрації

Ми потрапили в будинок по. вул. Жуковського, 6 під час негоди: дощу вже не було, але все вже замерзало, здавалось, на очах. До того ж, вітер… Може, тому й одразу не побачили флігель (їх тут багато), якому пощастило. Та от вони, двері, які отримали нове життя.

Як зазначають майстри команди «1000 дверей Одеси», що дають нове життя старовинним дверям, ми бачимо «невеликі та гарненькі двері будинку Е. Вассерман розташовані на вулиці Жуковського 6. З аристократичним шармом, вони знову стали окрасою внутрішньодворового флігеля житлового будинку».

Фотографую та розумію, що двері, які отримали нове життя, встановлені не зараз. До того ж, мені про це повідомив один з жителів цього будинку.

А от інформація про реставрацію цих дверей з’явилась лише кілька днів тому.

Тому виглядають вони вже не «як новенькі»: наприклад, латунні вставки унизу дверей ви можете й не помітити. До речі, вони охороняють підбори дверей від пошкодження…

Не можна не погодитися з майстрами-реставраторами проєкту: «увага до деталей просто захоплює дух: від розкішного відтінку темного горіха до витончених і водночас простих кованих ґрат».

Як зазначають майстри, реставровані історичні ручки — не просто метал, вони — носії історії, які були дбайливо відновлені до їхньої первісної пишноти.

Що ж стосується флігеля у дворі на Жуковського, 6, де ми бачимо ці двері, то це один з флігелів Естер Вассерман (стиль — еклектика, історизм) кінця ХІХ-початку ХХ століть.

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