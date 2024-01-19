Ціни на Привозі 19 січня: мега-реберця та Ганна з лимонами (фоторепортаж)

Січень перебіг свій календарний екватор, погода аж ніяк не зимова, все нагадує пізню осінь, а Привоз собі жвавенько займається вічною справою: торгує.
Психолог у м’ясному корпусі та де загубилась Ганна
У м’ясному корпусі жінка дивиться на величезні кістки.
— От не можу я на ці «останки» дивитися. Навіщо їх виставляють? Наче в анатомці. Вже й м’яса не хочу.
Відповідь від веселого покупця, що почув це, не змусила на себе чекати:
— По-перше, то м’ясо, що ви купуєте, теж можна назвати «останками». У вас негативне мислення. То не кістки. То… Назвемо це мега-реберцями. Це ж хто як бачить…
Жінка:
— Ага, от психологів мені ще в м’ясному корпусі бракувало…
В овочево-фруктових рядах жіночка шукає «Ганну з лимонами»:
— В неї ж найкращі та дешеві лимони. От тут Ганна стояла.
Продавці заперечують:
— Ви щось переплутали. Ніяка Ганна тут не стояла. Тут ми. Завжди. До речі, беріть наші лимони. Гарні. І теж дешеві.
Жіночка на ці «гарні і дешеві» навіть не дивиться, продовжує питати «за Ганну з лимонами, яка кудись поділася»…
Підслухали, посміхнулись, тепер саме час розказати про ціни на Привозі.
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм):
- картопля — 20-30 грн;
- цибуля — 20-30 грн;
- помідори — 60-100 грн;
- буряк — 20-25 грн;
- кабачки — 55-80 грн;
- огірки — 70-150 грн;
- солодкий перець — 90-140 грн;
- баклажани — 80-100 грн;
- капуста — 20-35 грн.
- часник — 100-150 грн;
- морква — 15-25 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 10 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):
- яблука — 20-35 грн;
- банани — 50-70 грн;
- грейпфрути — 50-60 грн;
- гранати — 70-100 грн;
- лимони — 40-80 грн;
- мандарини — 25-90 грн;
- апельсини — 40-80 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) — 42-80 грн;
- бринза — 160-220 грн;
- сир — 80-100 грн;
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина:
- задня частина — 250-260 грн;
- теляча шия — 190-210 грн;
- ребра — 130-140 грн.
- антрекот — 190-200 грн;
Свинина:
- задня частина — 170-180 грн;
- шия — 180-200 грн;
- лопатка — 150-160 грн;
- ребра — 170-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 140-210 грн.
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 160-230 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:
- товстолобик — 70-90 грн;
- карасі — 60-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) — 80-120 грн;
- судак — 180-240 грн;
- короп — 80-130 грн.
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Фото: Марія Котова