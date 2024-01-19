Ціни на Привозі 19 січня: мега-реберця та Ганна з лимонами (фоторепортаж)

Психолог у м’ясному корпусі та де загубилась Ганна

У м’ясному корпусі жінка дивиться на величезні кістки.

— От не можу я на ці «останки» дивитися. Навіщо їх виставляють? Наче в анатомці. Вже й м’яса не хочу.

Відповідь від веселого покупця, що почув це, не змусила на себе чекати:

— По-перше, то м’ясо, що ви купуєте, теж можна назвати «останками». У вас негативне мислення. То не кістки. То… Назвемо це мега-реберцями. Це ж хто як бачить…

Жінка:

— Ага, от психологів мені ще в м’ясному корпусі бракувало…

В овочево-фруктових рядах жіночка шукає «Ганну з лимонами»:

— В неї ж найкращі та дешеві лимони. От тут Ганна стояла.

Продавці заперечують:

— Ви щось переплутали. Ніяка Ганна тут не стояла. Тут ми. Завжди. До речі, беріть наші лимони. Гарні. І теж дешеві.

Жіночка на ці «гарні і дешеві» навіть не дивиться, продовжує питати «за Ганну з лимонами, яка кудись поділася»…

Підслухали, посміхнулись, тепер саме час розказати про ціни на Привозі.

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм):

картопля — 20-30 грн;

цибуля — 20-30 грн;

помідори — 60-100 грн;

буряк — 20-25 грн;

кабачки — 55-80 грн;

огірки — 70-150 грн;

солодкий перець — 90-140 грн;

баклажани — 80-100 грн;

капуста — 20-35 грн.

часник — 100-150 грн;

морква — 15-25 грн;

зелень у пучках «стартує» від 10 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):

яблука — 20-35 грн;

банани — 50-70 грн;

грейпфрути — 50-60 грн;

гранати — 70-100 грн;

лимони — 40-80 грн;

мандарини — 25-90 грн;

апельсини — 40-80 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) — 42-80 грн;

бринза — 160-220 грн;

сир — 80-100 грн;

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина:

задня частина — 250-260 грн;

теляча шия — 190-210 грн;

ребра — 130-140 грн.

антрекот — 190-200 грн;

Свинина:

задня частина — 170-180 грн;

шия — 180-200 грн;

лопатка — 150-160 грн;

ребра — 170-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 140-210 грн.

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 160-230 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:

товстолобик — 70-90 грн;

карасі — 60-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) — 80-120 грн;

судак — 180-240 грн;

короп — 80-130 грн.

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Фото: Марія Котова